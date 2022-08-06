Путин никуда не исчезнет: в СНБО сделали заявление о будущих переговорах

В России есть как минимум 86 человек, которые влияют на политику Кремля и президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что в Украине уже давно прорабатывается проект под названием "Мавзолей Путина". Этот проект включает в себя людей, которые напрямую или косвенно, но влияют на политику, как внутри самой России, так и на политику президента РФ.

Данилов уточнил, что война – это не только сражения на поле боя, когда все решает выпущенный снаряд или пуля, война – это также медиа, энергетика и продовольствие.

Секретарь СНБО не стал называть хотя бы часть фамилий из списка "Мавзолей Путина", но отметил, что большую роль не играет, кто придет к власти в России после Путина, потому что "коллективный Путин" в России еще надолго.

Алексей Данилов отметил, что никакие переговоры нельзя утаить, их невозможно вести тайно. Поэтому пока что официальный Киев не знает на 100% с кем в финале придется договариваться за столом переговоров, но кто бы не сидел напротив у Украины одна стойкая позиция – убирайтесь с нашей земли на свою территорию и там занимайтесь навязыванием своих идеалов и принципов. В любом случае на украинской территории россиян не будет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ и посоветовал украинцам не верить в этом вопросе "диванным экспертам".





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