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Путин никуда не исчезнет: в СНБО сделали заявление о будущих переговорах

Алексей Данилов считает, что "коллективный Путин" в России никуда не исчезнет, даже, когда не станет самого Путина

сегодня, 12:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В России есть как минимум 86 человек, которые влияют на политику Кремля и президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

Путин никуда не исчезнет: в СНБО сделали заявление о будущих переговорах

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что в Украине уже давно прорабатывается проект под названием "Мавзолей Путина". Этот проект включает в себя людей, которые напрямую или косвенно, но влияют на политику, как внутри самой России, так и на политику президента РФ.

Данилов уточнил, что война – это не только сражения на поле боя, когда все решает выпущенный снаряд или пуля, война – это также медиа, энергетика и продовольствие.

Секретарь СНБО не стал называть хотя бы часть фамилий из списка "Мавзолей Путина", но отметил, что большую роль не играет, кто придет к власти в России после Путина, потому что "коллективный Путин" в России еще надолго. 

Алексей Данилов отметил, что никакие переговоры нельзя утаить, их невозможно вести тайно. Поэтому пока что официальный Киев не знает на 100% с кем в финале придется договариваться за столом переговоров, но кто бы не сидел напротив у Украины одна стойкая позиция – убирайтесь с нашей земли на свою территорию и там занимайтесь навязыванием своих идеалов и принципов. В любом случае на украинской территории россиян не будет.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше не друг: в Кремле объяснили, почему Путин и Макрон перестали созваниваться.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ и посоветовал украинцам не верить в этом вопросе "диванным экспертам".




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1555624841671331841?cxt=HHwWgsC-uaWj2JYrAAAA
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