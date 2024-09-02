Путин не понимает: как Украина будет отвечать на ракетные удары России

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что нанося ракетные удары по Украине будет получать ответ по территории России, считает руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.



Украина будет отвечать на ракетные атаки России. Фото из открытых источников

В ночь на 2 сентября Россия провела очередную комбинированную атаку с использованием ракет и дронов-камикадзе типа шахед. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Полтаве, Кривом Роге и других городах. Как указывает лейтенант Андрей Коваленко, Украина будет отвечать на подобные атаки России. Кроме того, по его словам, сила ответа Украины будет только усиливаться.

"Путин не понимает, или не хочет понимать и верить в то, что наши удары будут только наращиваться. И это все будет происходить пропорционально", — заявил Коваленко.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал ответ на российскую ракетную атаку, состоявшуюся 2 сентября. По словам представителя Зеленского, "враг его почувствует".

Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов. Силы обороны сбили более 200 враждебных целей во время массированного российского удара. Уже 1 сентября Минобороны РФ заявило о самой масштабной атаке дронов по территории России – более 150 беспилотников. Взрывы слышали в 15-ти российских регионах, после чего в сеть попали фото и видео пожаров с российских электростанций и НПЗ. Лейтенант Андрей Коваленко назвал атаку дронов по России ответом Украины и объяснил, что россияне начали жить в новой реальности.

Также "Комментарии" писали, что США готовят положительное решение для Украины, которое может приблизить победу в войне.