Путин назвал направление, где больше всего ожидает новый порыв российской границы

Российский диктатор Владимир Путин считает, что последующий прорыв границы украинскими силами может произойти в Брянской области. По словам Путина, российские спецслужбы должны предварительно подготовиться к такому сценарию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин собрал специальное совещание по ситуации в российских приграничных регионах рядом с Украиной. Российский диктатор рассказал, что основная цель Украины в боях в Курской области – дестабилизация политической ситуации в РФ. Кроме того, глава Кремля заявил, что подобное развитие может произойти и в других приграничных регионах России.

"Для нас очевидно, что враг будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах с целью раскачать внутренне политическую ситуацию в нашей стране. Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это еще не значит, что завтра эта ситуация там также сохранится", — сказал Путин.

Далее российский диктатор дал задачу спецслужбам РФ подготовиться к сценарию нового прорыва российской границы украинскими силами.

"Я вас прошу внимательно к этому отнестись и с силовыми структурами, со штабом создаваемым по линии ФСБ РФ, вместе с МЧС России нужно заранее подготовиться", — заявил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин во время совещания из-за боев в Курской области отверг мирные переговоры с Украиной. Российский диктатор обвинил Украину в ударах по гражданским и создании ядерной угрозы.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин совершил ошибку Сталина во время прорыва украинскими силами российской границы, которая может дать Украине шанс на успех в войне.