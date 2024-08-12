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Путин назвал направление, где больше всего ожидает новый порыв российской границы

Владимир Путин дал задачу российским спецслужбам подготовиться к новому прорыву границы, который может организовать Украина.

сегодня, 15:52
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин считает, что последующий прорыв границы украинскими силами может произойти в Брянской области. По словам Путина, российские спецслужбы должны предварительно подготовиться к такому сценарию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин назвал направление, где больше всего ожидает новый порыв российской границы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин собрал специальное совещание по ситуации в российских приграничных регионах рядом с Украиной. Российский диктатор рассказал, что основная цель Украины в боях в Курской области – дестабилизация политической ситуации в РФ. Кроме того, глава Кремля заявил, что подобное развитие может произойти и в других приграничных регионах России.

"Для нас очевидно, что враг будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах с целью раскачать внутренне политическую ситуацию в нашей стране. Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это еще не значит, что завтра эта ситуация там также сохранится", — сказал Путин.

Далее российский диктатор дал задачу спецслужбам РФ подготовиться к сценарию нового прорыва российской границы украинскими силами.

"Я вас прошу внимательно к этому отнестись и с силовыми структурами, со штабом создаваемым по линии ФСБ РФ, вместе с МЧС России нужно заранее подготовиться", — заявил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин во время совещания из-за боев в Курской области отверг мирные переговоры с Украиной. Российский диктатор обвинил Украину в ударах по гражданским и создании ядерной угрозы.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин совершил ошибку Сталина во время прорыва украинскими силами российской границы, которая может дать Украине шанс на успех в войне.



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