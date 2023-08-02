logo

BTC/USD

29332.28

ETH/USD

1842.08

LTC/USD

89.25

USD/UAH

37.27

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин назвал еще одну причину, почему пришел отбирать «земли Донбасса и Новороссии»
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал еще одну причину, почему пришел отбирать «земли Донбасса и Новороссии»

Российский диктатор заявил, что он знает, что на оккупированных украинских территориях любят русский язык и культуру

сегодня, 17:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с Кабмином похвалил тех украинцев, которые любят русский язык, русскую литературу и культуру. Они, по словам диктатора, дождались своего времени и теперь могут возвратиться под крыло России. 

Путин назвал еще одну причину, почему пришел отбирать «земли Донбасса и Новороссии»

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Владимира Путина, киевские власти пытаются запретить русскую литературу, но у такой политики нет никакого будущего. При этом Путин назвал определяющим вопросом то, что на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей довольно много русскоговорящих граждан, следовательно, интеграция в общероссийское пространство захваченных территорий может пройти быстрее.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Знаю, (украинцы – ред.) любят произведения наших выдающихся соотечественников. Это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков", – заявил Владимир Путин.

По его словам, языковой признак, уважение русской культуры стало одной из причин почему "исконно русские земли Донбасса и Новороссии вернулись домой".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент РФ Владимир Путин наградил мать президента Чечни Рамзана Кадырова, который называет себя "верным пехотинцем Путина" и поддержал хозяина Кремля во время недавнего мятежа Пригожина.

Также издание "Комментарии" сообщало – у России нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции. Такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!