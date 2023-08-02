Российский президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с Кабмином похвалил тех украинцев, которые любят русский язык, русскую литературу и культуру. Они, по словам диктатора, дождались своего времени и теперь могут возвратиться под крыло России.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Владимира Путина, киевские власти пытаются запретить русскую литературу, но у такой политики нет никакого будущего. При этом Путин назвал определяющим вопросом то, что на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей довольно много русскоговорящих граждан, следовательно, интеграция в общероссийское пространство захваченных территорий может пройти быстрее.

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"Знаю, (украинцы – ред.) любят произведения наших выдающихся соотечественников. Это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков", – заявил Владимир Путин.

По его словам, языковой признак, уважение русской культуры стало одной из причин почему "исконно русские земли Донбасса и Новороссии вернулись домой".

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Также издание "Комментарии" сообщало – у России нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции. Такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.