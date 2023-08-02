Путин наградил родственницу своего "верного пехотинца"

Сегодня президент РФ Владимир Путин наградил мать президента Чечни Рамзана Кадырова, который называет себя "верным пехотинцем Путина" и поддержал хозяина Кремля во время недавнего мятежа Пригожина. Аймани Кадырову наградили российским "орденом почёта". Об этом сообщают "Комментарии".

Рамзан Кадыров

Напомним, что в первую чеченскую войну Рамзан Кадыров, как и его отец, сражался за свободу Ичкерии, против российских захватчиков, а во время второй вместе со своим родителем перешел на сторону "федералов".

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По словам Кадырова, его мать награждена за благотворительную деятельность, в частности за помощь в "зоне СВО" — "жителям освобожденных территорий" и российским военным. Речь, по его словам, идет о доставке продуктов питания и лекарств.

Напомним, что Рамзан Кадыров и подразделения, сформированные им, участвуют в войне против Украины. В частности, мародерствуют. Так, в Мелитополе – с выставочной площадки компании "Агротек-Инвест", официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere в Украине, кадыровцы угнали три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел. Компании удалось вычислить, куда они вывезли украденную технику. Благодаря установленным на технике системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку Грозного.

Поселок Закан-Юрт входит в Ачхой-Мартановский район и известен тем, что это родное село главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, возглавляющего администрацию района. Последний известен также тем, что 11 лет являлся исполнительным директором "фонда Ахмата Кадырова".

Сейчас этот фонд возглавляет мать Кадырова.

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