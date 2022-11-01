Путин нашел оправдание ракетным ударам по Украине: о чем говорит новая истерика Кремля

Президент страны-агрессора владимир путин заявил, что удары РФ по украинской инфраструктуре 31 октября – это отчасти ответ за атаку на Севастополь. Так ли это? Что на самом деле стоит за очередной ракетной истерикой рашистов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Понимая, что проигрыш россии приведет к ее распаду, путин будет усиливать подобные атаки

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых рассуждает так:

"Очередная массированная атака на критическую инфраструктуру Украины агрессором показывает, что реальных инструментов для изменения ситуации на поле боя у страны-террориста остается всё меньше. Мобилизация не дает своих плодов, а только увеличивает статистику погибших на фронте. ВСУ научились ограниченным количеством оружия достигать более эффективных результатов, доставать противника в его укрепленных базах. Применять новые разработки, соединяя их с качественными разведданными. путин понимает, что затягивание войны сейчас работает против него. Поступления в бюджет уменьшаются, издержки на войну постоянно возрастут, часть финансов заморожена за границей. Плюс – проблемы с комплектацией новой и ремонта поврежденной техники начались из-за санкций. Бывшие "друзья" начинают смотреть на россию, как на проблемную страну, и понемногу отходить от нее. Снежный ком проблем начинает накапливаться".

Потому, поясняет эксперт, путину жизненно необходимы переговоры. В "валдайской" речи он об этом упомянул 8 раз. Единственно, он хочет их на своих условиях – узаконить захваченные территории и снова сесть за большой стол политики.

"Украина к этому не готова. Мир пока тоже готов поддерживать оружием и финансами нас, чтобы не дать пример решения своих желаний силовым путем для будущих конфликтов. россия разрушила основы мировой безопасности, ведет войну нецивилизованным способом, основываясь только на одном праве – праве сильного. И действует по принципу – никому не дозволено обстреливать боевые корабли россии, которые запускают ракеты по Украине! А если кто попробует – за этим последуют новые ракетные удары по жилым кварталы и системам жизнеобеспечения людей. Такой лозунг продвигает сейчас агрессор в информационном поле, – поясняет Олег Вострых. – Сдайтесь! Смиритесь! И мы тогда перестанем терроризировать вашу страну".

Понимая, что проигрыш россии приведет к ее распаду, путин будет усиливать подобные атаки, уверен эксперт. Выискивать еще более изощренные методы нанесения ударов по центрам обеспечения жизнедеятельности городов.

"Целью могут стать плотины, мосты, энергетическая сфера, Запорожская АЭС, не исключено применение россиянами "грязной бомбы", новое нападение со стороны Беларуси, – предупреждает Олег Вострых. – путину нечего терять и он будет прибегать к любым методам, которые продлят агонию его режима. Но до падения еще далеко – и нам надо выстоять в этой борьбе. Следует быть готовыми к таким сценариям эскалации и работать на упреждение таких атак. Как на военном уровне, так и на дипломатическом. Мы победим!".

Удары будут продолжаться – комбинированно ракетами и дронами

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не связывает целенаправленные ракетные удары по украинской критической инфраструктуре, которые россияне начали 10 октября и очередной пик которых пришелся на 31-е, с какой-то местью – за подрыв Крымского моста или за удары по российским кораблям в Севастопольской бухте.

"Нас обстреливают с 24 февраля. С той или иной периодичностью, – отмечает эксперт. – Сейчас же интенсивность обстрелов связана исключительно с фигурой нового командующего так называемой специальной военной операцией – Суровикиным, который по совместительству также руководит воздушно-космическими силами РФ. То есть, отвечает за всё, что взлетает, чтобы поразить ту или иную цель. Авиация, ракеты, беспилотники в тех или иных вариациях — это его "фишка". Если бы СВО командовал, допустим, танкист, он отдавал бы приоритет танкам, артиллерист — арте и так далее...".

По мнению Ивана Ступака, после провала в Харьковской области и частично на юге, Кремль нащупал, как он полагает, стоп-кран, с помощью которого можно канализировать общественное мнение в рф.

"Да, у россиян нет побед на фронтах, но – смотрите, как страдают украинцы, остающиеся без света, тепла, воды! Такие меседжи посылают сейчас российские пропагандисты. И мы видим, как искренне радуются этому жители страны-агрессора в соцсетях и не только. И никто особо не интересуется военными поражениями рф. Так что удары будут продолжаться – комбинированно ракетами и дронами, – прогнозирует эксперт. – Уверен, мы всё выдержим. А россия и ее жители обязательно ответят за свои злодеяния".

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