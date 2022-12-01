Путин и Гитлер – это сиамские близнецы: у Зеленского сделали заявление о переговорах с РФ

Россия недостойна того, чтобы с ней садились за стол переговоров и вели диалог, общались в современном мире. Россия в нынешних ее границах должна прекратить существование и освободить колонии. Как передает издание "Комментарии", такую позицию во время выступления на Киевском Форуме безопасности (КБФ) высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: Facebook Данилова

Секретарь СНБО отметил, Украина показала всему миру, что не надо бояться тех, кто 30 лет, а крайние 20 — в активной фазе, пугали мир своей якобы мощностью и тем, что с ними нужно считаться.

Данилов отметил, что для многих стало открытием, что Россия в 21 веке имеет колонии на своей территории. Это произошло из-за того, что Россия уничтожила большое количество народов, растоптав их культуру, быть, традиции.

По словам Алексея Данилова, его переполняет возмущение, когда он слышит, что с Россией нужно сегодня садиться за стол переговоров и о чем-то разговаривать, так как невозможно найти какие-то компромиссы и понимание с варварами.

Секретарь СНБО акцентировал внимание, что в мире делают большую ошибку, когда пытаются найти какие-то связи между Украиной и Россией, говорят об одном народе. На самом деле ничего подобного не было и нет, Украина не имеет никакого отношения к России.

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