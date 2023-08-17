Путин хочет соединить Москву с украинскими городами скоростным поездом

Открывая сегодня движение электропоездов по линии МЦД-3, соединившей Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги, Путин заявил о желании соединить скоростными поездами столицу России с югом РФ, а также "подключить" к этой программе оккупированные Донецк и Луганск. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин хочет "привязать" к Москве Минск, Донецк и Луганск железной дорогой

"Если от Москвы до Адлера протащить – это будет всего 10 часов в пути, — поделился своими замыслами Путин. — Это совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подключить сюда Луганск и Донецк. Мне кажется, надо бы проработать этот вопрос с Белоруссией. Минское направление было бы очень востребовано".



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Кроме того, российский диктатор рассказал, как сократится после открытия участка МЦД-3 время перемещения между российскими городами.

"Скорость движения возрастет существенным образом, а время в пути для пассажиров уменьшиться с 4 часов до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой. Между Тверью и Москвой это будет 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут", – заявил Путин.

МЦД-3 (третий московский центральный диаметр) — маршрут, связывающий Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединит Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Маршрут имеет длину 85 километров и насчитывает 41 остановочный пункт. Маршрут предполагает 14 остановочных пунктов с пересадкой на станции Московского метрополитена.

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