"Дело придёт к "перемирию": рашист сделал неожиданное заявление

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский сделал заявление о предстоящем перемирии между Россией и Украиной. При этом он признал неспособность России победить Украину военным путем и возможный надвигающийся экономический кризис в РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Рашист Ходаковский

"Можем ли мы военным образом свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе — нет, — написал в своем телеграмм-канале Александр Ходаковский. - В нашей, состоявшейся уже реальности, дело придёт к "перемирию". У нас начались определённые процессы в экономике, вызванные повышенной нагрузкой, но в целом мы выдержали и поймали равновесие. Балансируем — не без того, — но идём по канату. Вспомните кризис восьмого года, который назвали кризисом банковской системы? Тогда рухнул всего один какой-то банк, запустив принцип домино, и мы пережили очень много всякого нехорошего за довольно короткий промежуток времени. Сейчас идёт планомерное давление, но мы хоть и греемся, — но держим".

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Впрочем, рашист тешит себя мыслью, что перемирие приведет к коллапсу украинского государства и дальнейшему "глобальному переделу Украины".

Напомним, что из-за падения курса рубля Путин созвал срочное совещание. На совещании Владимир Путин должен заслушать предложения от министерства финансов России о том, чтобы обязать экспортеров конвертировать часть валютной выручки, большая часть которой сейчас находится за границей, в рубли.

По данным Financial Times, от экспортеров потребуют продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки и запретят компаниям, которые отказываются выполнять эти требования, получать государственные субсидии.



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