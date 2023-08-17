У Зеленского обвинили экс-президента Франции в преступном сговоре России

Бывший президент Франции Николя Саркози является непосредственно соучастником в многолетнем преступлении России против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин и Саркози. Фото из открытых источников

Отметим, в интервью Le Figaro, бывший президент Франции призвал к "компромиссным" решениям в войне России и Украины. Николя Саркози заявил, что оккупированные Россией украинские земли являются "спорными территориями" и лучшим выходом будет проведение референдума на этих территориях. В частности, французский политик высказался о Крыме, назвав полуостров таким, который больше российским, нежели украинским, поскольку люди, проживающие на той территории сами считают себя россиянами.

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Реагируя на сказанное Саркози Михаил Подоляк отметил, что интервью бывшего французского президента показало, почему вообще стала возможной российская агрессия. Самое ужасное, что лидеры Запада долгое время делали все возможное чтобы у Путина созрели и воплотились в реальность планы по захватнической войне, в которой он плюет на международное право.

"Поощрение Саркози – это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении. Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир", — написал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, важно раз и навсегда понять бывшим и действующим лидерам на Западе – нет никаких "новых территорий России", как нет и никаких прав России на так называемые "референдумы". Не было и нет никаких культурных или языковых особенностей. Никому не позволено торговать чужими территориями, тем более, когда ты водишь дружбу с преступником. Крым и Донбасс были и являются законной территорией Украины.

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