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У Зеленского обвинили экс-президента Франции в преступном сговоре России

Михаил Подоляк заявил, что бывший президент Франции Николя Саркози сознательно участвовал в преступном сговоре России

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший президент Франции Николя Саркози является непосредственно соучастником в многолетнем преступлении России против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского обвинили экс-президента Франции в преступном сговоре России

Путин и Саркози. Фото из открытых источников

Отметим, в интервью Le Figaro, бывший президент Франции призвал к "компромиссным" решениям в войне России и Украины. Николя Саркози заявил, что оккупированные Россией украинские земли являются "спорными территориями" и лучшим выходом будет проведение референдума на этих территориях. В частности, французский политик высказался о Крыме, назвав полуостров таким, который больше российским, нежели украинским, поскольку люди, проживающие на той территории сами считают себя россиянами.


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Реагируя на сказанное Саркози Михаил Подоляк отметил, что интервью бывшего французского президента показало, почему вообще стала возможной российская агрессия. Самое ужасное, что лидеры Запада долгое время делали все возможное чтобы у Путина созрели и воплотились в реальность планы по захватнической войне, в которой он плюет на международное право.

"Поощрение Саркози – это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении. Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир", — написал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, важно раз и навсегда понять бывшим и действующим лидерам на Западе – нет никаких "новых территорий России", как нет и никаких прав России на так называемые "референдумы". Не было и нет никаких культурных или языковых особенностей. Никому не позволено торговать чужими территориями, тем более, когда ты водишь дружбу с преступником. Крым и Донбасс были и являются законной территорией Украины.

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1692101847249498281
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:26

Якби не лідери ЄС, ви корумповані б і влади зараз не мали. Не організуй вони Мінських домовленостей. Саме тоді після другого заколоту Порошенка і його нацистського оточення (розрекламованих юдейською пропагандою Соловйова і Портнікова: Ярош Тягнибок Яценюк Кличко і подібних), Україну і врятували від повного знищення.


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