В этот день лучше не пренебрегать собственной безопасностью: в ГУР сделали заявление

В украинской разведке допускают возможность российских провокаций в День Независимости Украины. В этот день призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, с начала полномасштабного вторжения украинцы живут в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.

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"На пределе возможностей защищается украинское небо, проводятся контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные по всей стране и в будни, и в праздники", — отметил Юсов.

При этом он добавил, что в России упоминание о независимой Украине является "особенно чувствительным". Это уже доказано не единожды.

Андрей Юсов отметил, что риск провокаций на День Независимости действительно высокий, но в другие дни ничуть не безопаснее в Украине, ведь страна-агрессор осуществляет обстрелы ракетами и беспилотниками когда-угодно, а не только в праздничные дни.

Также представитель ГУР подчеркнул, что оккупанты в этой войне уже применили и применяют все самое опасное и смертоносное, что только может быть. Поэтому неожиданности вряд ли могут быть.

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