Путин хочет "новой большой сделки" с Западом: у Эрдогана сделали заявление

Президент России Владимир Путин намерен заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить в частности желание Кремля предлагать переговоры. Такое мнение в интервью каналу "CNN" высказал советник президента Турции Ибрагим Калин.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос — это новое соглашение между Россией и западным миром", — заявил Ибрагим Калин.

Далее советник Эрдогана раскрыл мысль шире, заявив, что сегодня в Москве считают, что соглашения, которые были подписаны по окончанию "холодной войны" между Россией и Западом не отображают реальность, которая есть сегодня. Именно поэтому договорённости должны быть серьёзно пересмотрены.

Касательно официальной позиции Киева – не садиться за стол переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесен?", — подытожил советник президента Турции.

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