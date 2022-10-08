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Путин хочет "новой большой сделки" с Западом: у Эрдогана сделали заявление

По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин намерен заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить в частности желание Кремля предлагать переговоры. Такое мнение в интервью каналу "CNN" высказал советник президента Турции Ибрагим Калин.

Путин хочет "новой большой сделки" с Западом: у Эрдогана сделали заявление

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос — это новое соглашение между Россией и западным миром", — заявил Ибрагим Калин.

Далее советник Эрдогана раскрыл мысль шире, заявив, что сегодня в Москве считают, что соглашения, которые были подписаны по окончанию "холодной войны" между Россией и Западом не отображают реальность, которая есть сегодня. Именно поэтому договорённости должны быть серьёзно пересмотрены.

Касательно официальной позиции Киева – не садиться за стол переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесен?", — подытожил советник президента Турции.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-07-22/h_e2b6f41827c75935cc3f43db89122e01
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