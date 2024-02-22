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Психология маньяка в действии. Эксперт рассказал, чего ожидать украинцам 24 февраля

24 февраля для российского диктатора Владимира Путина является «фетиш-датой», поэтому следует ожидать массированных ракетных ударов по Украине, об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле, говорит Александр Коваленко, Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине, поскольку у нее для этого достаточно ракет. По его информации у врага есть до 150 крылатых ракет типа Х-55/101/555.

Психология маньяка в действии. Эксперт рассказал, чего ожидать украинцам 24 февраля

Ракетный удар

Кроме того, подчеркивает Коваленко, у захватчика почти нетронутым остался запас крылатых ракет морского базирования "Калибр". По его информации, у россиян осталось около 300 таких ракет. При этом он подчеркнул, что Черноморский флот России сохраняет потенциал для террористических ударов.

Также Коваленко предполагает, что 24 февраля может быть и массированный налет "шахедов".

То есть, подчеркивает военный обозреватель, у России есть все возможности, чтобы нанести по Украине массированный ракетный удар. Сделает она это с целью устрашения простых украинцев и демонстрации своих возможностей.

"Психология маньяков и убийц ничего другого им не подскажет, кроме как организацию ракетного удара по Украине именно на эту дату",
— подчеркнул Коваленко и призвал в этот день сохранять особую бдительность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что у России есть возможность наносить ракетные удары по Украине с интенсивностью раз в неделю. По словам военных экспертов, к сожалению, россияне смогли, несмотря на санкции, наладить производство ракет.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что страна-оккупант готовится к массированному обстрелу Украины. Захватчики на юге учли горький опыт в прошлом году, когда украинские военные уничтожили 5 их истребителей, и сейчас не слишком интенсивно запускают свои самолеты. Но определенные действия захватчика говорят о предстоящих подготовительных действиях к массированному удару. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что порой россияне идут на риск, чтобы собрать информационные данные над акваторией Черного моря.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/kovalenko-rossiya-mozhet-gotovit-massirovannyij-raketnyij-obstrel-24-fevralya-kakoj-u-nee-est-zapas-raket-i-shahedov.htm
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