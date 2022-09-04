Псевдореферендумы, затягивание войны, визы для россиян: как понимать новые заявления Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" сделал ряд заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Так, по его словам, США по-прежнему считают, что РФ готовится провести "референдумы" на занятых ей территориях Украины уже в сентябре. Но не видят признаков того, что президент России Владимир Путин готов положить конец войне против Украины. При этом он Кирби отметил, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за вторжение в Украину. Мол, не нужно это превращать в войну со всем российским народом, который якобы не виноват – санкции должны касаться конкретных лиц. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (flickr.com/osdpa)

США намекают на возможно многолетнее продолжение войны в Украине



По мнению профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, заявления Джона Кирби говорят о том, что у США есть видение достаточно долгого продолжения войны в Украине, возможно многолетнего.

"К этой перспективе должны морально приготовиться и все украинцы. Раньше мы считали войну днями, сейчас считаем месяцами, в дальнейшем, возможно, счёт пойдёт на годы, как это было, начиная с 2014 года, с войной на Донбасе. Перспектива, конечно, так себе, но ничего не поделаешь", – отмечает эксперт.

Если говорить по отдельным заявлениям Кирби, то все они, по мнению Анны Малкиной, достаточно логичны, однако по каждому из них можно сделать ряд замечаний.

"Проведение квазиреферендумов в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях в сентябре, конечно, может состояться. Мы получаем новости о том, что подготовка к "волеизъявлению" граждан ведётся, печатаются бюллетени, проводится какая-то агитационная работа. Однако отсутствие контроля оккупационных властей над всей территорией административно-территориальных единиц создаст юридическую коллизию, которая не позволит полноценно включить эти области в состав РФ, – поясняет политолог. – К тому же, "красивой картинки" о проведении "референдума", которая была в 2014-м в Донецке и Луганске, также не получится из-за проукраински настроенного населения на оккупированных территориях юга Украины или той же Харьковщины. Конечно, можно угрозами и шантажом загнать людей на избирательные участки и потом "любоваться" народным творчеством, нарисованным и написанным на бюллетенях, но заставить принять "русский мир" не получится. И оккупационные власти это хорошо понимают".

Что касается заявления Кирби об отсутствии намерений Путина завершить войну, то признаки этого мы видим и сами, отмечает эксперт.

"В РФ, – напоминает она, – продолжается вербовка мужчин на войну, подтягивается расконсервированная техника, риторика российской пропаганды становится более радикальной. Однако в данном заявлении Кирби важен акцент на субъектности Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего в вопросе проведения переговоров с российским президентом. Белый дом даёт четкий сигнал, что давить на Зеленского никто не будет, а вот помогать противостоять агрессии – будет".

Вопрос о полном запрете выдачи виз российским гражданам вызвал неоднозначную реакцию и в ЕС, и в США, акцентирует Анна Малкина.

"Прежде всего, – отмечает политолог, – не нашла поддержки идея о коллективной ответственности российского общества за преступления российского государства. Это вообще очень сложный вопрос, который не нашел решения даже философами. Может ли народ быть преступником? И да, и нет. В итоге в вопросе виз США избрали индивидуальный подход. При этом, одной стороны, мы слышим заявления официальных лиц о неправомерности отказа в визах всем гражданам РФ, с другой – видим отказ в визах Лаврову и всей российской делегации для участия в Генассамблеей ООН, причём в полном составе. Такая же ситуация происходит и с получением виз россиянами в посольствах стран ЕС, например, Германии, которая официально также не поддержала идею о "железном занавесе". Говорят одно, делают другое. Это хороший знак. Нам ведь важен результат, а не формулировки и озабоченности".

Нынешняя позиция Белого дома касательно виз для россиян вызывает, мягко говоря, недоумение

Политтехнолог Виктор Таран прогнозирует, что псевдореферендумы, скорее всего, будут перенесены.

"Чтобы их провести на временно оккупированных территориях, россиянам необходимо было, как минимум, получить контроль над Луганской и Донецкой областями в их админграницах. Это не произошло и в ближайшее время вряд ли произойдет, – считает эксперт. – А проводить референдумы на временно оккупированных кусочках – немного не то, чего хочет агрессор. Так что, думаю, тема "референдумов" в голове противника остается, но она будет перенесена. Но, если Путин поймет, что на фронте (в смысле боевых действий) дела у оккупантов – не очень, тогда ему необходима будет быстрая победа хотя бы на политическом фронте. И в таком случае россияне могут педалировать тему псевдореферндумов. И проведут их, к примеру, в октябре. Но перспективы проведения их в сентябре я не вижу".

Что касается неготовности Путина положить конец войны – она очевидна, уверен Виктор Таран. Ведь, по логике Кремля, всё идет по плану, всё хорошо.

"Россияне с начала широкомасштабного вторжения в Украину, по разным оценкам, потеряли около 50 тысяч человек. А учитывая, сколько захватили территории, сколько удерживают, они считают, что оно того стоит. Путин точно готов пойти на определенное перемирие, но лишь для того, чтобы накопить резервы, понять, как себя вести с Западом, что делать с санкциями, провести очередную волны скрытой мобилизации, модернизировать армию. Потому что потери в военной технике – колоссальные: более двух тысяч танков, почти 4,5 тысячи боевых бронемашин, свыше 430 самолетов и вертолетов и та далее. Закончились запасы высокоточных ракет. Агрессору точно нужна передышка. Но не окончание войны", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что миссии своей Россия (а ее четко огласил Путин и не раз) не выполнила – не уничтожила Украину как самостоятельную державу. И останавливаться точно не собирается.

"Свидетельством чего являются российские телеканалы, где каждый день о необходимости уничтожить Украину теми или иными словами говорят всевозможные симоньяны и соловьевы. Мол, задача так называемой "специализированной военной операции" не выполнена, надо продолжать. Так что в этом смысле Кирби прав. И нам следует готовиться к долгому противостоянию, перестраивать экономику на военные рельсы, готовиться к очень непросто зиме. И честно говорить об этом гражданам", – акцентирует Виктор Таран.

А вот с тем, что визы надо вводить точечно, что россияне не должны страдать коллективно, что это всё Путин и его окружение, эксперт с Кирби не согласен.

"Это некая двойственная позиция американцев, – считает Виктор Таран. – С одной стороны, они призывают Украину бороться до победы, подталкивают ЕС к большей помощи нашей стране и увеличению давления на РФ. С другой, когда речь зашла о необходимости визовых ограничений против граждан страны-агрессора (массово эту самую агрессию поддерживающих), США пошли в отступную. Мол, не хотим суживать пространство для переговорных маневров с Россией. Но если бы в администрации Байдена действительно хотели оставить поле для таких маневров, могли пойти путем, которым в своем время пошел Трамп, став президентом. А именно – ввести ограничение на получение виз для некоторых стран. Не отмену виз, а ограничения. Оставив возможность их получения определенными категориями граждан. Теми же айтишниками, журналистами, общественными активистами и так далее. Такой шаг в отношении РФ был бы вполне логичен. А нынешняя позиция Белого дома касательно виз для россиян вызывает, мягко говоря, недоумение".

Россияне торопятся с "референдумами"

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает, что заявления Кирби следует рассматривать в общем военно-политическом контексте. Причем как в военном, так и в политическом смысле мы находимся в процессе развития ситуации.

"К примеру, периодически звучащие с российской стороны заявления о подготовке "референдумов" показывают провал изначального плана Кремля о покорении всей Украины или хотя бы значительной ее части. Уже было несколько переносов сроков проведения фейкового народоизъявления. Русские явно хотят такого рода "мероприятиями" перекрыть тот успех, который имеет Украина на полях сражений, – поясняет эксперт. – Они активизировали тему "референдумов" на фоне проводящейся деоккупации юга, начала системных военных атак со стороны ВСУ. Оккупанты столкнулись с паникой в Крыму после того, как там начались взрывы и периодические атаки с помощью беспилотников. Движение сопротивления на всех временно оккупированных территориях идет полным ходом. Плюс – эффективные атаки ВСУ по тылам противника и не только".

Всё это в комплексе, продолжает Антон Кучухидзе, приносит позитивный для нас результат. Мы шаг за шагом отвоевываем территории.

"И оркам надо как-то крыть эту ситуацию, успокаивать население на внутрироссйской арене, успокаивать коллаборантов и понаехавших в Крыму. Потому что даже у самых отбитых сторонников российской пропаганды возникает непонимание того, как происходит "бавовна" в том же Крыму. Именно поэтому россияне торопятся с "референдумами". И это, в том числе, говорит о нежелании Путина завершать конфликт (Кирби тут абсолютно прав). Несмотря на всю бредовость данной идеи. Во-первых, они, по сути, не могут зафиксировать свой контроль над захваченной территорией. Во-вторых, даже проведение псевдореферендумов не поможет легализовать российское там присутствие. Зато поможет введению нового – более мощного – пакета санкций. А Украина получит увеличение военной поддержки со стороны партнеров", – прогнозирует эксперт.

Что касается визовой политики, тут, по его мнению, всё тоже в процессе.

"США не выдали визы официальной российской делегации, которая собиралась на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Это говорит о том, что американская сторона, по сути, ужесточает визовую политику по отношению к РФ, – поясняет Антон Кучухидзе. – Но ситуация, подчеркиваю, в развитии. И пока сложно прогнозировать, на сколько в финальном виде будет ужесточен визовый режим для представителей страны-агрессора. Концепция, которую продвигает Украина, вполне справедлива. Если российский электорат примерно на 70% поддерживает т.н. "военную спецоперацию", то пусть несет ответственность наряду с политиками, чиновниками, военными и так далее".

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