Провалилась ли мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили для чего нужен новый законопроект

Спикер Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин объяснил, что изменит новый законопроект о мобилизации в Украине. По его словам, набор в армию происходит планомерно, однако не в том количестве, как хотелось бы.



В ТЦК объяснили, провалилась ли мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Роман Истомин во время интервью "Телеграфу" отметил, что в вопросах мобилизации в Украине не хватает количества и качества.

"Украинцы выполняют свой долг по защите Отечества и дальше будут выполнять. Набор в армию идет планомерно. Возможно, не в том количестве и не том качестве, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы", — говорит Истомин.

Однако представитель Полтавского областного ТЦК указывает, что в Украине не наблюдается критическое уменьшение количества призванных мужчин, а мобилизация и дальше является основным способом привлечь граждан в украинскую армию.

Также Истомин говорит, что мобилизация в Украине не провалилась и объяснил, для чего нужен новый законопроект о мобилизации.

"Я не могу сказать, что так называемый "новый закон о мобилизации" готовится потому, что мобилизация провалена. Очевидно, он нужен для улучшения качественных показателей и снятия напряжения в обществе", — считает сотрудник ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему украинцы боятся мобилизации. Названы четыре причины.

Также "Комментарии" писали, что в ООН объяснили, может ли Украина мобилизировать украинских беженцев из-за границы. По словам комиссара ООН по правам беженцев в Европе, Украина имеет полное право мобилизировать своих граждан, которые находятся в других странах. Однако он добавил, что в случае статуса беженца украинские граждане также имеют защиту и могут отказаться от службы.