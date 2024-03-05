Провалилась ли мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили для чего нужен новый законопроект

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Slava Kot
Спикер Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин объяснил, что изменит новый законопроект о мобилизации в Украине. По его словам, набор в армию происходит планомерно, однако не в том количестве, как хотелось бы.
В ТЦК объяснили, провалилась ли мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Роман Истомин во время интервью "Телеграфу" отметил, что в вопросах мобилизации в Украине не хватает количества и качества.
Однако представитель Полтавского областного ТЦК указывает, что в Украине не наблюдается критическое уменьшение количества призванных мужчин, а мобилизация и дальше является основным способом привлечь граждан в украинскую армию.
Также Истомин говорит, что мобилизация в Украине не провалилась и объяснил, для чего нужен новый законопроект о мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему украинцы боятся мобилизации. Названы четыре причины.
Также "Комментарии" писали, что в ООН объяснили, может ли Украина мобилизировать украинских беженцев из-за границы. По словам комиссара ООН по правам беженцев в Европе, Украина имеет полное право мобилизировать своих граждан, которые находятся в других странах. Однако он добавил, что в случае статуса беженца украинские граждане также имеют защиту и могут отказаться от службы.
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