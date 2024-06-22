Провал обороны: РФ усиливает давление на один из ключевых городов Донбасса

Российские захватнические войска усилили давление на город Торецк, что в Бахмутском районе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков DeepState.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты констатируют, что в последние дни новой крайне горячей точкой стал район поселка Северное (Торецкая городская громада).

"Точная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня оккупанты еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге", — говорится в сообщении.

Россияне оккупировали поселок Шумы, насосную станцию и отвал 1. Также их заметили возле отвала 2, сейчас в том районе не прекращаются стрелковые бои. По мнению аналитиков, захватчики могут стянуть дополнительные резервы, чтобы развить тактический успех.

"Цель очевидна — занять Торецк", — добавили они.

Ранее эксперты неоднократно предупреждали, что контроль над Торецком позволяет украинским войскам влиять на российские коммуникации. Потеря города фактически станет потерей всей Донецкой городской агломерации.

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