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Провал обороны: РФ усиливает давление на один из ключевых городов Донбасса

По информации DeepState, Россия приближается к захвату Торецка

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска усилили давление на город Торецк, что в Бахмутском районе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков DeepState.

Провал обороны: РФ усиливает давление на один из ключевых городов Донбасса

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты констатируют, что в последние дни новой крайне горячей точкой стал район поселка Северное (Торецкая городская громада). 

"Точная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня оккупанты еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге", — говорится в сообщении.

Россияне оккупировали поселок Шумы, насосную станцию и отвал 1. Также их заметили возле отвала 2, сейчас в том районе не прекращаются стрелковые бои. По мнению аналитиков, захватчики могут стянуть дополнительные резервы, чтобы развить тактический успех. 

"Цель очевидна — занять Торецк", — добавили они.

Ранее эксперты неоднократно предупреждали, что контроль над Торецком позволяет украинским войскам влиять на российские коммуникации. Потеря города фактически станет потерей всей Донецкой городской агломерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин приравнял поражение в Украине к уничтожению государственности России, что позволяет ему применить ядерное оружие. Но это остановит страны Запада в борьбе за окончательную победу над российским вторжением. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на огромные потери русской армии, противник не собирается прекращать свое наступление. Почему же врагу не удается наступать большими группами? Сколько нужно уничтожать оккупантов, чтобы перехватить инициативу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/19744
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