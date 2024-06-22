Сколько нужно уничтожать окупантов, чтобы перехватить инициативу: чего боятся российские офицеры

Несмотря на огромные потери русской армии, противник не собирается прекращать свое наступление. Почему же врагу не удается наступать большими группами? Сколько нужно уничтожать окупантов, чтобы перехватить инициативу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ползучее наступление сможем остановить осенью

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что украинским защитникам нужно наносить как можно больше потерь оккупантам, чтобы перехватить инициативу.

"У нас сейчас задача в этой обороне, в которой находятся украинские силы — это иметь возможность наносить врагу такие потери в живой силе, которые им будет трудно компенсировать в течение месяца. И мы подходим к этому. В мае мы еще не смогли, к сожалению. Поскольку враг сумел восстановить свои силы и даже немного больше взять. А вот в июне, с прицелом на июль мы на этот выйдем, чтобы осенью уже врага остановить. Чтобы они уже не имели возможность такого ползучего наступления", — высказался эксперт.

Он также добавил, что кроме уничтожения личного состава врага Силам обороны важно и формировать собственные резервы, чтобы в дальнейшем иметь возможность перехватить инициативу на фронте.

"В чем замысел России – они, действуя по всей линии фронта, пытаются разматывать наши резервы. А что такое резерв – это те войска, которые есть, не непосредственно в боевых действиях, но ждут момента, когда враг совершит ошибку. Или когда мы создадим?" перспективы, чтобы на том или ином участке перехватить инициативу и вытеснить врага из определенных рубежей", – добавил Мусиенко.

Российское командование может загнать в одну точку 100 танков, но наступать на них не способно

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Liga.net заявил, что потери врага среди офицеров среднего звена не позволяют противнику совершать наступательные действия большими соединениями.

Российское командование может загнать в одну точку 100 танков, но наступать на них не способно. По словам аналитика, враги формально могут опрокинуть куда-то соединение, имеющее статус танкового полка, "но если бы они были способны наступать им на поле боя – нам были бы краты".

Эксперт считает, что россияне не могут совершать наступательные действия большими соединениями, поскольку у них нет возможности координировать операции на поле боя.

Киричевский подчеркнул, что украинские воины выбили кадровый косяк офицеров РФ среднего звена.

"У них хватает командиров взводов и рот. Генералы, которые могут отдать команду, — их хоть стреляй, хоть сажай, — тоже есть. А среднего звена — нет. Они могут организованно в атаку послать не больше роты", — объяснил Иван Киричевский.

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