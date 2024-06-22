Сколько нужно уничтожать окупантов, чтобы перехватить инициативу: чего боятся российские офицеры

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Кравцев Сергей
Несмотря на огромные потери русской армии, противник не собирается прекращать свое наступление. Почему же врагу не удается наступать большими группами? Сколько нужно уничтожать окупантов, чтобы перехватить инициативу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что украинским защитникам нужно наносить как можно больше потерь оккупантам, чтобы перехватить инициативу.
Он также добавил, что кроме уничтожения личного состава врага Силам обороны важно и формировать собственные резервы, чтобы в дальнейшем иметь возможность перехватить инициативу на фронте.
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Liga.net заявил, что потери врага среди офицеров среднего звена не позволяют противнику совершать наступательные действия большими соединениями.
Российское командование может загнать в одну точку 100 танков, но наступать на них не способно. По словам аналитика, враги формально могут опрокинуть куда-то соединение, имеющее статус танкового полка, "но если бы они были способны наступать им на поле боя – нам были бы краты".
Эксперт считает, что россияне не могут совершать наступательные действия большими соединениями, поскольку у них нет возможности координировать операции на поле боя.
Киричевский подчеркнул, что украинские воины выбили кадровый косяк офицеров РФ среднего звена.
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