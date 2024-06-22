Путин нашел оправдание применению ядерного оружия: остановится ли теперь Запад

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин приравнял поражение в Украине к уничтожению государственности России, что позволяет ему применить ядерное оружие. Но это остановит страны Запада в борьбе за окончательную победу над российским вторжением. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что Путин продолжает озвучивать ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании. Она направлена на препятствование странами Запада дальнейшей поддержки Украины и подрыв усилий международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины.
В частности, говорится в отчете, во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня Путин заявил, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире. Диктатор отметил, что Россия также работает над увеличением своего типичного боевого потенциала и оборонного промышленного производства.
Во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине, приведет к "концу государственности России".
Аналитики Института изучения войны также считают, что заявление Путина от 21 июня является продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по выработке общей стратегической цели — решительной победы над российским вторжением, которое, по замыслу Запада, должно было бы стать конечной целью войны в Украине.
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