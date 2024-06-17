Путин может применить ядерное оружие: в СНБО сделали настораживающее заявление

Российский лидер Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Times" сделал глава СНБО Александр Литвиненко.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", — высказался Александр Литвиненко.

Такое поражение, по его словам, может привести к развалу российских фронтов, дезертирству из армии и протестам в Москве.

В то же время, считает глава СНБО, нет никакой вероятности того, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

Также, по его словам, даже в таком случае, скорее всего, Россия применит тактическое ядерное оружие, имеющее меньшую мощность. Вряд ли Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну, поскольку "он хочет жить", подчеркнул секретарь СНБО.

Александр Литвиненко также утверждает, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ, что такое поражение на самом деле является "победой".

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