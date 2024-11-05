Проспал ли Запад начало Третьей мировой: почему опускает руки перед войсками КНДР

В традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка обнаружила, что на территории Курской области России уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их численность продолжает расти. При этом глава государства возмутился, что Киев не видит соответствующего усиления реакции от партнеров. Между тем, Пентагон заявляет, что переброска войск КНДР в РФ может сыграть определенную роль в контексте попыток Москвы вытеснить ВСУ из Курской области. Каких действий от Запада ждет Зеленский, когда говорит, что реакция партнеров недостаточна? Почему партнеры ведут себя осторожно и действительно, ограничиваются лишь общими фразами и заявлениями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

До завершения выборов в США на Западе будут делать вид, что ничего не происходит

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что позиция Украины в отношении появления северокорейских солдат абсолютно логичная и правильная, поскольку появление иностранных войск в Третьей стороне в войне России против Украины де-факто означает разрастание конфликта до мирового.

"По сути, это уже официальное начало Третьей мировой войны. И, соответственно, Украина обращает внимание на это, педалирует этот вопрос. Почему нет реакции? Это связано, в первую очередь, с выборами в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что до окончания выборов никакой реакции не будет. Они будут делать вид, что ничего не происходит, либо делать вид, что пока корейские войска находятся на территории России, тоже ничего не происходит. Не исключаю, что все-таки после выборов в Соединенных Штатах Америки, когда Байден остается президентом еще на три месяца, какое-то решение будет принято. Но, по крайней мере, это нужно выбивать. Выбивать, по крайней мере, удары по территории Российской Федерации, по скоплению войск, ракетами до 300 километров, может, даже и больше. Потому что это, как раз, дает Украине повод усиливать этот вопрос. Надеюсь, это будет реализовано", – прокомментировал Тарас Загородний.

Он согласен с тем, что мы видим явную эскалация, потому что неоднократно даже в Конгрессе звучали слова о том, что появление корейских войск – это явная эскалация. До этого администрация Байдена говорила о том, что появление корейского оружия тоже является эскалацией, но никакой реакции мы не увидели.

"Это при том, что и снаряды поставляются, и ракеты уже стреляют, и расчеты мы видим корейские, и многое другое. Ну, плюс для Украины открылось окно возможностей для военно-технического сотрудничества, в первую очередь с Южной Кореей и Японией. Они ведь понимают, что войска Ким Чен Ына сейчас активно тренируются на применении новой тактики, получают новые ресурсы для обновления своего собственного ВПК, и это дает возможность выстраивать военно-техническое сотрудничество с этими странами. По крайней мере, либо в поставках готового вооружения, либо в поставках комплектующих для производства, например, собственных ракет. Украина может строить ракеты свои, но есть проблемы с электроникой. А с электроникой у Японии и Южной Кореи, в принципе, очень даже неплохо", – подытожил Тарас Загородний.

РФ сознательно не перебрасывает войска КНДР на территорию Украины

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что ситуация с войсками Северной Кореи в России и соответственно такой реакцией на это Запада обусловлена несколькими причинами.

"Первый момент связан с тем, что у Запада не так много инструментов глобально, чтобы влиять на Северную Корею, которая есть одной из подсанкционных стран. Введение каких-то новых санкций, ограничений как-то глобально не повлияет на ситуацию в Северной Корее", – говорит Алексей Якубин.

Эксперт подчёркивает, что Северная Корея на протяжении длительного времени находится под разного рода санкциями, в том числе, санкциями ООН. И уже сумела адаптироваться к ним.

"Второй момент – если мы говорим о каком-то другом воздействии на Северную Корею, например, попытке повлиять на страны, которые помогают Северной Корее, то нету среди этих стран сейчас какой-то большой заинтересованности в политической смене режима в Северной Корее. Речь, в первую очередь, о Китае. И поэтому хоть Украина и призывает Запад более активно действовать, но Запад сегодня имеет достаточно ограниченный набор инструментов, чтобы повлиять на ситуацию. Максимум, что в этой ситуации может сделать Запад – это сориентировать свою союзницу – Южную Корею более активнее помогать Украине в отдельных вопросах, связанных с вооружением и так далее", – считает собеседник портала "Комментарии".

Также политолог обратил внимание, что пока что Пхеньян перебрасывает свои войска на законно признанные территории России. На сегодняшний день по данным разведок мы не видели информацию о том, что войска КНДР заходили на международно признанную территорию Украины.

"Я думаю, что Россия сознательно пока что держит войска КНДР на своей территории. Критика Запада говорит о том, что это может вести к масштабированию войны. Возможно, после американских выборов Запад может принять и другие решения в пользу Украины, как, например, по сбиванию ракет и дронов, как ответ на присутствие северокорейских войск. Это может реакцией на то, что Россия идёт по пути эскалации и Запад тоже может более активнее отвечать", – констатировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только войска КНДР: в Раде ответили, какие страны еще могут отправить Путину живую силу.



