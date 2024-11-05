Не только войска КНДР: в Раде ответили, какие страны еще могут отправить Путину живую силу

Помочь Кремлю удовлетворить ее потребность в людях для войны против Украины с довольно большой вероятностью могут Сирия и Иран. Что же касается Китая, то пока это маловероятно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" озвучил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Нардеп назвал вполне реальной угрозой, что к российской армии в войне против Украины могут вскоре присоединиться военные Ирана, Сирии и даже Китая.

"Северная Корея — это уже происходит. И граждане Кубы. Это было зафиксировано. Граждан Кубы там около нескольких тысяч даже. Куба пока делает вид, что якобы они это делают без согласия кубинского режима. Но на самом деле не исключено, что Куба таким скрытым образом поддерживает. Я бы еще не исключал, что Венесуэла, венесуэльский диктатор может тоже направить", — заявил Мережко.

По его мнению, кроме Северной Кореи вряд ли какая-то еще из стран будет действовать открыто.

Говоря о Китае, председатель комитета отметил, что вряд ли Пекин решится на помощь открыто.

Нардеп подчеркнул, Си Цзиньпин понимает, что, если просочится в открытый доступ информация о помощи РФ солдатами – будет большой скандал, который точно ударит по репутации Китая. Это может вызвать санкции даже. К тому же китайская экономика сейчас не в лучшем состоянии. Китай пытается вести себя менее агрессивно. То есть это не в интересах Китая, настолько сильно подставляться.

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