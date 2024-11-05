Не только войска КНДР: в Раде ответили, какие страны еще могут отправить Путину живую силу

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Кравцев Сергей
Помочь Кремлю удовлетворить ее потребность в людях для войны против Украины с довольно большой вероятностью могут Сирия и Иран. Что же касается Китая, то пока это маловероятно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" озвучил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Военные КНДР. Фото из открытых источников
Нардеп назвал вполне реальной угрозой, что к российской армии в войне против Украины могут вскоре присоединиться военные Ирана, Сирии и даже Китая.
По его мнению, кроме Северной Кореи вряд ли какая-то еще из стран будет действовать открыто.
Говоря о Китае, председатель комитета отметил, что вряд ли Пекин решится на помощь открыто.
Нардеп подчеркнул, Си Цзиньпин понимает, что, если просочится в открытый доступ информация о помощи РФ солдатами – будет большой скандал, который точно ударит по репутации Китая. Это может вызвать санкции даже. К тому же китайская экономика сейчас не в лучшем состоянии. Китай пытается вести себя менее агрессивно. То есть это не в интересах Китая, настолько сильно подставляться.
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