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Разведка Южной Кореи озвучила тревожные новости о войсках КНДР в РФ: к чему готовиться Украине

Разведка Южной Кореи сигнализирует, что в Курской области РФ уже более 10 тысяч солдат из КНДР

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

В Россию уже зафиксировано более 10 тысяч военных из Северной Кореи. Все они в ближайшее время должны вступить в бои против Украины на стороне РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-Кё со ссылками на данные разведки, пишет Reuters.

Разведка Южной Кореи озвучила тревожные новости о войсках КНДР в РФ: к чему готовиться Украине

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военнослужащих сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", — отметил Чон Ха-Кё.

По его словам, они еще не имеют данных об участии северокорейских военных в боях или гибели до 40 из них, о чем ранее заявляли некоторые СМИ. Представитель Госдепа Мэтью Миллер также отмечал, что Штаты зафиксировали около 10 тысяч северокорейских солдат в Курской области.

Он обратил внимание на тот факт, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее указывал другие цифры — тогда говорили об около 8 тысячах солдат из Северной Кореи.

"Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни", — отметил Миллер.

Читайте также на портале "Комментарии" — размещение в Курской области от 10 до 12 тысяч северокорейских военных для поддержки российской армии может сыграть определенную роль в контексте попыток Москвы вытеснить ВСУ из региона. Это зависит от ряда факторов. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Пентагон.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка обнаружила, что на территории Курской области России уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их численность продолжает расти. По словам главы государства, информацию о северокорейских военных предоставили Главное управление разведки и Служба внешней разведки.




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