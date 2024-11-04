Число северокорейских солдат в Курской области продолжает расти: Зеленский назвал новые цифры

Украинская разведка обнаружила, что на территории Курской области России уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их численность продолжает расти. Об этом стало известно с вечернего обращения Президента Украины Владимира Зеленского

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам главы государства, информацию о северокорейских военных предоставили Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

"Что касается северокорейских военных на территории России, их количество достигло уже 11 тысяч в Курской области. Мы наблюдаем увеличение численности военных из Северной Кореи, однако, к сожалению, не видим соответствующего усиления реакции от наших партнеров", — отметил Зеленский.

Также Президент напомнил, что вскоре истечет три месяца с начала украинской операции на территории Курской области. Он подчеркнул, что благодаря этой операции украинские силы поддерживают под контролем "санитарную зону" вблизи границы, что способствовало освобождению украинских военных из российского плена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что Украина готова ударить по солдатам КНДР, но есть нюанс. Первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Это говорится в сообщении Офиса президента.

При этом президент подчеркнул, что каждый, кто действительно выступает за то, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а принимать решительные меры. По словам Владимира Зеленского, режим Ким Чен Инна с путинским режимом объединяет только желание воевать. Кроме того, отметил украинский лидер, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии.

