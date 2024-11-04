logo

BTC/USD

67844.42

ETH/USD

2429.35

LTC/USD

66.25

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Число северокорейских солдат в Курской области продолжает расти: Зеленский назвал новые цифры
commentss НОВОСТИ Все новости

Число северокорейских солдат в Курской области продолжает расти: Зеленский назвал новые цифры

Зеленский подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.

сегодня, 21:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинская разведка обнаружила, что на территории Курской области России уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их численность продолжает расти. Об этом стало известно с вечернего обращения Президента Украины Владимира Зеленского

Число северокорейских солдат в Курской области продолжает расти: Зеленский назвал новые цифры

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам главы государства, информацию о северокорейских военных предоставили Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

"Что касается северокорейских военных на территории России, их количество достигло уже 11 тысяч в Курской области. Мы наблюдаем увеличение численности военных из Северной Кореи, однако, к сожалению, не видим соответствующего усиления реакции от наших партнеров", — отметил Зеленский.

Также Президент напомнил, что вскоре истечет три месяца с начала украинской операции на территории Курской области. Он подчеркнул, что благодаря этой операции украинские силы поддерживают под контролем "санитарную зону" вблизи границы, что способствовало освобождению украинских военных из российского плена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что Украина готова ударить по солдатам КНДР, но есть нюанс. Первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Это говорится в сообщении Офиса президента.

При этом президент подчеркнул, что каждый, кто действительно выступает за то, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а принимать решительные меры. По словам Владимира Зеленского, режим Ким Чен Инна с путинским режимом объединяет только желание воевать. Кроме того, отметил украинский лидер, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости