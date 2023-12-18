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Прослушка в кабинете Залужного: в разведке сделали заявление

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с инцидентом

сегодня, 19:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Прослушка в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного попытка врага получить информацию о планах Сил обороны. Такое заявление заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Прослушка в кабинете Залужного: в разведке сделали заявление

Андрей Юсов (фото из открытых источников)

"Конечно, это резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", — заявил Юсов.

Также он заявил, что такие шаги дешевле для врага и экономят существенные ресурсы на поле боя.

По его словам, в ГУР ожидают результаты расследования.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный впервые отреагировал на прослушку в своем кабинете. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с найденным аппаратом в его кабинете. Залужный расценил новости о прослушке как один из инцидентов войны. Главком ВСУ объяснил, что кабинетом, где нашли прослушку, он должен был воспользоваться на следующий день. Валерий Залужный объяснил, что прослушка была найдена только в одном месте. Кроме того, этот кабинет давно не использовался главнокомандующим ВСУ.

Известно, что прослушивающее устройство было обнаружено 17 декабря во время подготовки кабинета Залужного. По этому инциденту СБУ открыла уголовное производство, а Генштаб ВСУ подтвердил информацию о найденной прослушке.
Также "Комментарии" писали о прослушке в одном из кабинетов Залужного : о чем говорит ситуация. ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан размышляет, что сейчас озвучено в СМИ, официальные заявления СБУ относительно выявления такого прослушивания в одном из потенциальных мест локации главка ВСУ – не является чем-то неожиданным. Это, скорее, закономерная ситуация. Особенно в условиях войны.



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