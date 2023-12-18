Прослушка в кабинете Залужного: в разведке сделали заявление

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Лиля Воробьева
Прослушка в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного попытка врага получить информацию о планах Сил обороны. Такое заявление заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Андрей Юсов (фото из открытых источников)
"Конечно, это резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", — заявил Юсов.
Также он заявил, что такие шаги дешевле для врага и экономят существенные ресурсы на поле боя.
По его словам, в ГУР ожидают результаты расследования.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный впервые отреагировал на прослушку в своем кабинете. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с найденным аппаратом в его кабинете. Залужный расценил новости о прослушке как один из инцидентов войны. Главком ВСУ объяснил, что кабинетом, где нашли прослушку, он должен был воспользоваться на следующий день. Валерий Залужный объяснил, что прослушка была найдена только в одном месте. Кроме того, этот кабинет давно не использовался главнокомандующим ВСУ.Известно, что прослушивающее устройство было обнаружено 17 декабря во время подготовки кабинета Залужного. По этому инциденту СБУ открыла уголовное производство, а Генштаб ВСУ подтвердил информацию о найденной прослушке.
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