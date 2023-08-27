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Прошли ли ВСУ первую линию обороны русских: военный аналитик объясняет в чем путаница

Военный аналитик объяснил ситуацию, украинские военные преодолели первую линию Суровикина или только подошли к ней.

сегодня, 13:40
Автор:
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Slava Kot
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Некоторые СМИ, военные аналитики и политики сообщают, что Украина уже прошла первую линию обороны россиян, в то время как другие указывают, что украинские силы только подходят к ней. Недавно авторитетный военный аналитик Майкл Кофман объяснил эту ситуацию в подкасте War on the rocks.

Прошли ли ВСУ первую линию обороны русских: военный аналитик объясняет в чем путаница

Украинские военные. Фото из открытых источников

Майкл Кофман объясняет, что украинские военные и аналитики в основном называют масштабную заминированную территорию первой линии. В то время как большинство западных аналитиков указывает, что эти укрепления и минные препятствия являются частью перед первой линией обороны россиян, которую также называют линиями Суровикина.


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Военный исследователь DefMon3, ссылаясь на слова Кофмана, объяснил и визуализировал на карте эти линии. На опубликованном изображении он обозначил синим пунктиром ближайшие позиции украинцев на линии фронта, красным цветом – подобные позиции россиян.

На визуализации DefMon3 изобразил две линии Суровикина. Они состоят из противотанкового рва, системы пехотных окопов и тройного ряда бетонных пирамид. Перед первой линией существует "зона активных действий" — это сильно заминирована территория с траншеями. Именно эту зону прошли в некоторых направлениях украинские военные.

Просмотреть карту с двумя линиями Суровикина и зоной боевых действий перед ними от DefMon3 можно ниже:

Прошли ли ВСУ первую линию обороны русских: военный аналитик объясняет в чем путаница - фото 2

"Иногда, когда говорят о первой линии обороны, имеют в виду оборону вдоль действующей линии фронта, а некоторые другие имеют в виду подготовленную линию Суровикина. Поэтому вы слышите, как некоторые говорят о том, что Украина уже сломала первую линию обороны, а некоторые говорят , что нет", – объясняет DefMon 3.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал единственный ресурс, оставшийся у Путина для войны.

Также "Комментарии" писали об эксдиректоре ЦРУ, который призывал сдержать пессимизм и указал, что контрнаступление ВСУ еще может удивить.



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Источник: https://twitter.com/defmon3/status/1695463241235734632
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:05

Невистачам територій не вистачає. Здається все просто - візьміть, але не здатні. Не впорались з ними коли мали, бо розкрадали. Не схаменулись і не припинили розкрадати коли частину втратили. Гадали що можна гучними заявами та вихвалянням все отримати. Вони не змінюються і не зміняться тому і провал. Люксембург Монако найменші країни в світі, а в рази багатші України.


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