Прошли ли ВСУ первую линию обороны русских: военный аналитик объясняет в чем путаница

Некоторые СМИ, военные аналитики и политики сообщают, что Украина уже прошла первую линию обороны россиян, в то время как другие указывают, что украинские силы только подходят к ней. Недавно авторитетный военный аналитик Майкл Кофман объяснил эту ситуацию в подкасте War on the rocks.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Майкл Кофман объясняет, что украинские военные и аналитики в основном называют масштабную заминированную территорию первой линии. В то время как большинство западных аналитиков указывает, что эти укрепления и минные препятствия являются частью перед первой линией обороны россиян, которую также называют линиями Суровикина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Военный исследователь DefMon3, ссылаясь на слова Кофмана, объяснил и визуализировал на карте эти линии. На опубликованном изображении он обозначил синим пунктиром ближайшие позиции украинцев на линии фронта, красным цветом – подобные позиции россиян.

На визуализации DefMon3 изобразил две линии Суровикина. Они состоят из противотанкового рва, системы пехотных окопов и тройного ряда бетонных пирамид. Перед первой линией существует "зона активных действий" — это сильно заминирована территория с траншеями. Именно эту зону прошли в некоторых направлениях украинские военные.

Просмотреть карту с двумя линиями Суровикина и зоной боевых действий перед ними от DefMon3 можно ниже:

"Иногда, когда говорят о первой линии обороны, имеют в виду оборону вдоль действующей линии фронта, а некоторые другие имеют в виду подготовленную линию Суровикина. Поэтому вы слышите, как некоторые говорят о том, что Украина уже сломала первую линию обороны, а некоторые говорят , что нет", – объясняет DefMon 3.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал единственный ресурс, оставшийся у Путина для войны.

Также "Комментарии" писали об эксдиректоре ЦРУ, который призывал сдержать пессимизм и указал, что контрнаступление ВСУ еще может удивить.