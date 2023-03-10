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Прощание с "Да Винчи": легендарного комбата провели в последний путь

Дмитрий Коцюбайло погиб в боях под Бахмутом

сегодня, 17:21
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Автор:

Константин Куликов

Сегодня в Киеве с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Финляндии Санны Марин, высшего военного руководства государства прошло прощание с 27-летним Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, погибшим 7 марта в боях под Бахмутом.

Прощание с "Да Винчи": легендарного комбата провели в последний путь

Попрощатися з Дмитром Коцюбайло прийшли президент України та прем’єр-міністр Фінляндії

С 2014 года 18-летний Дмитрий Коцюбайло присоединился к ДУК "Правый сектор", а в момент широкомасштабного вторжения в Украину России командовал механизированным батальоном.


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Церемонию прощания с Дмитрием Коцюбайло посетили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и находящаяся сегодня с визитом в Киеве премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству, – написал в своем телеграмм-канале Владимир Зеленский. – Вместе с Премьер-министром Финляндии Санной Марин попрощались с Дмитрием Коцюбайло. Передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло награду "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын. Никогда не забудем. И будем всегда благодарны. Вечная память!".

Панахида по погибшему прошла в Михайловском Златоверхом соборе.

Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, которому присвоено звание "Герой Украины" прижизненно. В 2014 году он получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области: в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица, на которую медикам пришлось устанавливать скрепляющую пластину, повреждены ребра. Через 3 месяца после выздоровления он вернулся на фронт. Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, переформатированной в батальон.

Напомним, что днем ранее в боях за Бахмут погиб другой украинский комбат.

Между тем, оккупанты решили молиться на иконы с изображениями Стремоусова и Гиви.



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