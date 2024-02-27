Прогнозы Путина по Украине подтверждаются: экс-глава ЦРУ в России сделал настораживающее заявление

Прогнозы российского диктатора Владимира Путина о том, что у США сдадут нервы и они перестанут поддерживать Украину, подтверждаются. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший руководитель отдела ЦРУ по работе с Россией Стив Холл, сообщает Business Insider.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Это были очень хорошие несколько недель для Владимира Путина. Я думаю, что мы можем видеть это по его поведению и по тому, что он сделал и сказал", — отметил Холл.

По его словам, Путин начинает говорить скептикам из своего ближайшего окружения, что он прав в своей стратегии в отношении Украины.

"Сначала он, по сути, говорил: "Послушайте, в долгосрочной перспективе, если мы будем держаться там, Запад и, в частности, США потеряют фокус. У них сдадут нервы. Они перестанут поддерживать Украину так или иначе, просто наберитесь терпения", — сказал Холл.

Он добавил, теперь, два года спустя, Путин может сказать: "Послушайте, терпение начинает приносить плоды". Пришло время Западу показать Путину, что он неправ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина провела ряд мероприятий, посвященных двум годам сопротивления полномасштабной российской агрессии. К нам приезжали иностранные делегации, состоялся форум "Украина. Год 2024", на котором выступали члены правительства, а президент провел пресс-конференцию. А вот в России очередную годовщину вторжения "не заметили" из-за стратегического провала т.н. "сво", несмотря на некоторые тактические успехи. Какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития ситуации на третьем году "большой войны" и одиннадцатом собственно агрессии РФ против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



