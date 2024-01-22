Прогноз в войне на 2024-й год: действительно ли Буданов ушел от ответа

В конце 2022-го и в начале 2023-го начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов активно давал интервью, выдавая прогнозы того, что произойдет в войне против России. Теперь же в интервью "Financial Times" главный разведчик Украины отказался давать военный прогноз на 2024 год, но высказал надежду, что успехи Сил обороны будут большими, чем у россиян.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов заявил, что украинские воины смогут сдержать натиск российских оккупантов.

По словам Кирилла Буданова, единственное, что можно точно спрогнозировать и подтвердить – это то, что украинские защитники продолжат удары по территории России в 2024 году. При этом глава ГУР отметил, что его не волнуют опасения западных партнеров насчет ударов по РФ, а Украина продолжит это делать.

"Мы не предполагаем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы делали, мы будем делать и дальше. Сказать, что все хорошо – неправда. Сказать, что есть катастрофа – тоже неправда", — заявил Кирилл Буданов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов считает, что проведение активных наступательных операций как Украиной, так и Россией на сегодняшний день невозможно.

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