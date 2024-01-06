Обмен военнопленными: у Буданова заявили, что знают, чем заинтересовать Кремль

Украина готова к креативным решениям для возвращения пленных. Среди российских пленных есть те, в возвращении которых заинтересовано руководство РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Главное для Украины – обеспечить результат. И для этого, в том числе, привлекаются посредники. В этот раз Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам. Но этот перечень очень широк, мы готовы его максимально расширять и увеличивать. Инструменты могут быть разные, мы готовы к наиболее креативным решениям", — прокомментировал Юсов.

По его словам, процесс обмена пленными всегда будет удачным, если есть интерес двух сторон. Как известно, Россия тормозит этот процесс и не торопится возвращать пленных. Однако, по словам представителям ГУР Минобороны, так называемые выборы в России оказывают давление на этот процесс обмена.

Андрея Юсова попросили ответить на вопрос о том, есть ли лица, в обмене которых Россия заинтересована. Представитель ГУР ответил на это утвердительно.

"Есть. И количество таких лиц увеличивается. Конечно, обменный процесс, а особенно переговорный процесс — это чрезвычайно тонкая вещь, закрытая и непубличная. В большинстве случаев комментирование ее неуместно и может навредить... Да, среди российских пленных есть лица, которые очень интересуют если не российское общество, то российское военно-политическое руководство", — добавил Юсов.

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