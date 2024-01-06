Обмен военнопленными: у Буданова заявили, что знают, чем заинтересовать Кремль

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Кравцев Сергей
Украина готова к креативным решениям для возвращения пленных. Среди российских пленных есть те, в возвращении которых заинтересовано руководство РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
По его словам, процесс обмена пленными всегда будет удачным, если есть интерес двух сторон. Как известно, Россия тормозит этот процесс и не торопится возвращать пленных. Однако, по словам представителям ГУР Минобороны, так называемые выборы в России оказывают давление на этот процесс обмена.
Андрея Юсова попросили ответить на вопрос о том, есть ли лица, в обмене которых Россия заинтересована. Представитель ГУР ответил на это утвердительно.
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