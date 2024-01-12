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Наступление Украины и РФ невозможно: Буданов сделал заявление

Из-за огромного количества беспилотников и мин ни одна из сторон не может проводит наступательные операции

сегодня, 11:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Проведение активных наступательных операций как Украиной, так и Россией на сегодняшний день невозможно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Le Monde" сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Наступление Украины и РФ невозможно: Буданов сделал заявление

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, интенсивное применение беспилотников обеими сторонами обусловило невозможность проведения российских и украинских наступлений.

Кирилл Буданов назвал, что еще один фактор – плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны. 

Буданов заявил, что решения для беспилотников — это электронные средства противодействия, а для мин необходимо специализированное оборудование.

В том же интервью глава разведки сказал, что Россия не чувствует серьезных проблем из-за санкций, несмотря на то, что на Западе постоянно говорят об их беспрецедентности. Глава ГУР призвал партнеров ударить по ключевым секторам экономики страны-оккупанта.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/01/11/kyrylo-boudanov-chef-du-renseignement-militaire-ukrainien-les-prisonniers-russes-nous-disent-qu-ils-viennent-faire-la-guerre-contre-l-otan_6210277_3210.html
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