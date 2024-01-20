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Буданов намекнул, что даже с поставками из КНДР у России могут начаться проблемы со снарядами

Буданов считает, что снарядов из КНДР может не хватить РФ для активного наступления

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Абсолютно нет никакой уверенности в том, что Северная Корея поможет россиянам восполнить потери в снарядах. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Буданов намекнул, что даже с поставками из КНДР у России могут начаться проблемы со снарядами

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, что у него есть большие сомнения в том, что Россия сможет произвести столько снарядов и призвать столько человек, сколько она теряет в войне. 

Он отметил, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территории. 

При этом "Financial Times", со ссылкой на западных чиновников отмечает, что выпускать оружие захватчикам помогают китайские чипы для производства машин.

"Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем они были после ослабления в битве при Бахмуте в 2023 году", — сказали собеседники издания.

Отметим, ранее в интервью изданию "Le Monde" глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что проведение активных наступательных операций как Украиной, так и Россией на сегодняшний день невозможно.

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Источник: https://www.ft.com/content/d2f3b209-22a1-4fb1-bdfe-0ccf7fb0e5fa
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