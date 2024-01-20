Буданов намекнул, что даже с поставками из КНДР у России могут начаться проблемы со снарядами

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Кравцев Сергей
Абсолютно нет никакой уверенности в том, что Северная Корея поможет россиянам восполнить потери в снарядах. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Глава украинской разведки отметил, что у него есть большие сомнения в том, что Россия сможет произвести столько снарядов и призвать столько человек, сколько она теряет в войне.
Он отметил, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территории.
При этом "Financial Times", со ссылкой на западных чиновников отмечает, что выпускать оружие захватчикам помогают китайские чипы для производства машин.
Отметим, ранее в интервью изданию "Le Monde" глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что проведение активных наступательных операций как Украиной, так и Россией на сегодняшний день невозможно.
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