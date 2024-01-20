Буданов намекнул, что даже с поставками из КНДР у России могут начаться проблемы со снарядами

Абсолютно нет никакой уверенности в том, что Северная Корея поможет россиянам восполнить потери в снарядах. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, что у него есть большие сомнения в том, что Россия сможет произвести столько снарядов и призвать столько человек, сколько она теряет в войне.

Он отметил, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территории.

При этом "Financial Times", со ссылкой на западных чиновников отмечает, что выпускать оружие захватчикам помогают китайские чипы для производства машин.

"Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем они были после ослабления в битве при Бахмуте в 2023 году", — сказали собеседники издания.

Отметим, ранее в интервью изданию "Le Monde" глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что проведение активных наступательных операций как Украиной, так и Россией на сегодняшний день невозможно.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Bloomberg считают, что, если США откажутся от поддержки Украины в войне с Россией, это может обернуться неудачей для всего демократического мира, окончательным крушением глобального порядка. Готовится к войне с РФ призывают Европу премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также представители ФРГ – и политики, и аналитики. О чем говорят подобного рода публикации и заявления? Что это значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



