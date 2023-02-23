Продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине: результаты опроса

Украина ведет войну против российской военной агрессии уже год. Война унесла жизни тысячи людей, в том числе более 100 тыс. россиян, однако это не повлияло для большинства из них, ведь граждане РФ и дальше поддерживают войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Россияне, поддерживающие войну в Украине. Фото из открытых источников

Российский диктатор полностью контролирует власть в стране и применяет быстрые репрессии против тех, кто не согласен с его политикой. Пут ин использует смесь советских и имперских нарративов и ностальгии для своей пропаганды и оправдания целей войны.

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Кроме того, президент России не желает признавать свои поражения в Украине и изменил тактику. Теперь в российской пропаганде утверждается, что якобы их страна сражается против коллективного Запада ради своего выживания. Вероятно, такие действия влияют на граждан России, что видно из опросов, показывающих поддержку войны в Украине.

Согласно результатам опроса "Левада-Центр", рейтинг поддержки военных действий в Украине среди граждан РФ за год не падал ниже 70%. Самый маленький показатель поддержки наблюдался в сентябре – 72%. Последние показатели за январь – 75%.

"Теперь я считаю, что мой муж — герой. Мужчины не должны прятаться за мамиными юбками, когда они нужны стране. Когда он вернется в марте, мы планируем выплатить ипотеку", — говорит россиянка, надеющаяся получить деньги от России.

Большая поддержка наблюдается на фоне самых больших санкций от ЕС, увеличения дефицита бюджета РФ и более 140 тысяч погибших российских военных в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятном преимуществе военных Украины, ведь они используют искусственный интеллект.

Также "Комментарии" писал об известных диктаторах , которых казнил собственный народ.