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Продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине: результаты опроса

Несмотря на тысячи мертвых российских солдат, санкций мероприятия, различных ограничений со стороны Европы и самого Кремля, россияне по-прежнему поддерживают военные действия в Украине.

сегодня, 14:21
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Автор:

Slava Kot

Украина ведет войну против российской военной агрессии уже год. Война унесла жизни тысячи людей, в том числе более 100 тыс. россиян, однако это не повлияло для большинства из них, ведь граждане РФ и дальше поддерживают войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине: результаты опроса

Россияне, поддерживающие войну в Украине. Фото из открытых источников

Российский диктатор полностью контролирует власть в стране и применяет быстрые репрессии против тех, кто не согласен с его политикой. Пут ин использует смесь советских и имперских нарративов и ностальгии для своей пропаганды и оправдания целей войны.


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Кроме того, президент России не желает признавать свои поражения в Украине и изменил тактику. Теперь в российской пропаганде утверждается, что якобы их страна сражается против коллективного Запада ради своего выживания. Вероятно, такие действия влияют на граждан России, что видно из опросов, показывающих поддержку войны в Украине.

Продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине: результаты опроса - фото 2

Согласно результатам опроса "Левада-Центр", рейтинг поддержки военных действий в Украине среди граждан РФ за год не падал ниже 70%. Самый маленький показатель поддержки наблюдался в сентябре – 72%. Последние показатели за январь – 75%.

"Теперь я считаю, что мой муж — герой. Мужчины не должны прятаться за мамиными юбками, когда они нужны стране. Когда он вернется в марте, мы планируем выплатить ипотеку", — говорит россиянка, надеющаяся получить деньги от России.

Большая поддержка наблюдается на фоне самых больших санкций от ЕС, увеличения дефицита бюджета РФ и более 140 тысяч погибших российских военных в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятном преимуществе военных Украины, ведь они используют искусственный интеллект.

Также "Комментарии" писал об известных диктаторах , которых казнил собственный народ.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-23/ukraine-latest-russia-support-for-war-hardens-as-putin-cracks-down
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Обсуждения

Валентин

сегодня, 15:22

Страна всё глубже погружается в дерьмо, Уму непостижимо. А одурманенный народ кричит: - Да здравствует …уйло! Мы, вместе с ним уйдём в могилу. Скорее бы уже...

Бензар Євген

сегодня, 14:53

Про що можна казати? Ординці нелюди, сатаністи! Адепти церкви гундяївського Шайтанату! Їх змалку натравлюють на сусідів Орди та навчають до смерті ненавидіти всіх. Їх патріотизм не любов до своєї землі, а кривава шакал'я заздрість та ненависть до інших людей! Прокляте нечисте плем'я!


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