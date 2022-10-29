Процесс пошел: россияне вывели военную технику с аэродрома в Чернобаевке (ФОТО)

С аэродрома в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты вывели свою технику. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "СтратКом".

Чернобаевка. Фото: из открытых источников

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", — говорится в сообщении.

При этом в "Страткоме" напоминают, что с начала оккупации Херсонской области, даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту, не были поводом покинуть их позицию.

Стоит отметить, что фактически с первых месяцев войны Чернобаевка Херсонской области стала известна на всю Украину. Украинские защитника постоянно избивают по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян. Этот населенный пункт был выбран врагом, как опорный для сосредоточения военной техники и живой силы. Несмотря на массированные удары ВСУ РФ продолжала скапливать там технику.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил 4 цели, которые успешно выполняет украинская армия. Российские оккупанты не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск за счет мобилизации.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина озвучили условие, при выполнении которого Россия прекратит бить по энергосистеме Украины – в Офисе президента уже ответили на такой ультиматум.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!