У Путина озвучили условие, чтобы Россия перестала бить по энергосистеме Украины – в ОП уже ответили

Россия может перестать наносить удары по объектам энергетики в Украине, но для этого Киев должен выполнить требование Москвы в войне. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, написав соответствующее сообщение у себя в Телеграмм. В Офисе президента Украины уже отреагировали на такой выпад Кремля, заявив, что озвученное Медведевым – это признание терроризма на государственном уровне. Позицию Украины в Twitter озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: DW

Дмитрий Медведев отметил, что в России подсчитали, что импорт электроэнергии из Словакии в Украину не поможет стабилизировать ситуацию, энергосистема Украины всё равно выйдет из строя.

Бывший президент считает, что нужно согласиться с требованиями России, признать новую Конституцию Российской Федерации, то есть согласиться с аннексией ряда украинских территорий и тогда электроэнергия будет в каждом доме.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявление Медведева – это демонстрация того, что Россия – это страна-террорист.

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?", – написал Михаил Подоляк.

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