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Проблемы разминирования в Украине: роботы и магниты

Рашисты "засеяли" поля Украины тысячами мин

сегодня, 17:24
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Автор:

Константин Куликов

С началом посевной военный эксперт Олег Жданов предостерег аграриев от самостоятельного разминирования полей. По его словам, "электромагниты" и другие самодельные устройства малоэффективны против современных мин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на очередной видеообзор бывшего сотрудника Генерального штаба ВСУ.

Проблемы разминирования в Украине: роботы и магниты

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"Дело в том, что корпус противопехотной мины сделан из текстолита, поэтому магнит не поможет снять противопехотную мину, — говорит Олег Жданов, предостерегая селян от "самодеятельности". — В нем только взрыватель имеет металлические детали. Все остальное там немагнитное. Вы не снимете противопехотную мину! Противотанковая мина старого образца имеет металлическую оболочку, но она очень тонкая, поскольку там нужен эффект фугаса, чтобы максимально повредить тяжелую технику — БТР, БМП, танк, машину, которая наезжает на мину с усилием более 160 килограмм. Такие мины закапываются на глубину 10-15 сантиметров от поверхности земли, маскируются дерном. Вы не вытянете ее магнитом! Также вы не забывайте о том, что есть способ установки мины на "неизвлекаемость".


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Кроме этого, по словам эксперта, россияне используют метод минирования, известный как "двухэтажка". Когда под одну мину закладывается еще одна и после разминирования первой происходит детонация второй.

"Даже не лезьте в вопрос разминирования", – призвал Жданов аграриев. — "Разминирование оставьте профессионалам".

По его словам, сейчас наблюдается массовое минирование территорий Украины РФ с непередачей Россией "формуляров" заминированных, но уже освобожденных площадей, Украине. Это, по словам эксперта, может стать еще одним пунктом обвинения России в военных преступлениях.

"На каждое минное поле составляется формуляр. Соответственно, когда территория освобождается, то международные организации, занимающиеся вопросами разминирования и гуманитарной помощи, как правило, выступают посредниками в передаче формуляров минных полей. Как я понимаю, Россия нам ничего передавать не собирается", — говорит эксперт.

Широкомасштабное разминирование, в том числе и с применением роботов, по мнению эксперта, возможно только после освобождения Украины. При разминировании возможно применение современных устройств. В частности, роботов американской компании Boston Dynamics.

Кроме этого, эксперт рассказал о будущем Краматорска и Славянска.

Между тем, стало известно, что для получения украинского гражданства необходимо будет сдать три экзамена.

А США обнародуют данные о происхождении коронавируса.



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