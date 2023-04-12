Призывал к разделу Украины: СБУ задержала пропагандиста Медведчука

Служба безопасности задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Політолог" закликав до поділу України

По данным СБУ, еще до начала полномасштабного вторжения он входил в пул политических пиарщиков, работавших на Медведчука.

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– Установлено, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа приспешника Кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве. Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство News-front, которое зарегистрировано во временно оккупированном Крыму, — сообщают в пресс-службе СБУ.

После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта. Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

Между тем, в Кремле отреагировали на видео с казнью украинского военного.

В Минобороне прокомментировали ужасное видео казни.

А Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия в Украину. Она опровергает информацию о поставках оружия в Украину, которая попала в сеть из-за утечки секретных материалов.