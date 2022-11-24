Применение химического оружия в Украине: в США предупредили об опасности

Москва не отказалась от варианта применения химического оружия в Украине. На этот шаг российский диктатор Владимир Путина может пойти прежде, чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если российские войска и дальше будут терпеть неудачу на поле боя. Такое мнение высказали представители администрации президента США Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Химическое оружие. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по словам шести людей, осведомленных в этом, беспокойство возникло на фоне попыток администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, а также мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем выявления в случае применения химических веществ.

Среди лиц, говоривших на условиях анонимности, были представители США и Министерства обороны. Однако Вашингтон не имеет никаких разведданных, чтобы предположить, что такая атака в Украине неизбежна. Фактически, многие чиновники Минобороны США считают, что боевые действия прекратятся в течение зимних месяцев, и ни одна сторона не сможет захватить много позиций.

"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного распада российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают над этим вопросом, пришли к выводу, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия — в том числе того, которое страна связывает с использованием при отравлении Алексея Навального", — говорится в материале "Politico".

По словам одного из чиновников, Кремль уже имеет опыт применения химического оружия, что потом сложно доказать, так как Россия действует не открыто, а старательно скрывает следы своих преступных действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали два главных ресурса России в войне против Украины.

Ранее "Комментарии" писали – в России назвали причину массированного ракетного удара по Украине 23 ноября.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!