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В России назвали причину массированного ракетного удара по Украине 23 ноября

Страна-террорист уверена, что воюет с НАТО

сегодня, 09:17
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Автор:

Кравцев Сергей
В Москве считают полностью правильным и оправданным решение о нанесении массированного ракетного удара по территории Украины 23 ноября. Россия считает массированный обстрел Украины ответом на "накачку западным оружием". Как информирует издание "Комментарии", таким бессмысленным заявлением отметился постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также обвинил страны НАТО в том, что они ведут с Россией прокси-войну.

Российский дипломат заверил, что целями российских ударов якобы были "объекты энергетической и другой инфраструктуры", которые используются для "военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований".

Василий Небензя подчеркнул, что одной из целей войны РФ против Украины является "подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России".

Напомним, воздушные силы ВСУ сообщили, что днем 23 ноября страна-агрессор запустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", а также ударные беспилотники.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ЕС ввести санкции против ракетной промышленности России. По его словам, способность страны-агрессора производить новые ракеты нужно просто уничтожить. Эксперты проанализировали это предложение эксклюзивно для издания "Комментарии".

Также "Комментарии" сообщали – протесты в Армении перед саммитом ОДКБ с антироссийскими лозунгами: о чем говорит происходящее.

В России назвали причину массированного ракетного удара по Украине 23 ноября

Василий Небензя. Фото: из открытых источников



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Источник: https://russiaun.ru/ru/news/231122_u
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