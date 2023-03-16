Пригожин в восторге от рекламы "Вагнера" на Porhhub

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвалил своих маркетологов за эротическую рекламу на сайте Porhhub. Как сообщила пресс-служба Пригожина, он считает идею и посыл этой рекламной кампании удачными и такими, что вызывают интерес у россиян.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Я не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК "Вагнер" на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: "Иди воевать в ЧВК "Вагнер", хватит др*чить". Кто не согласен с этим доводом?",- сказал Пригожин.

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Отметим, вчера стало известно, что российская частная военная компания "Вагнер" запустила рекламу на Porhhub. В прероле женский рот крутит языком круглый леденец, а затем женский голос говорит: "Мы — ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер".

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Также издание "Комментарии" сообщало — всё больше данных, что не только зэков-вагнеровцев, но и наскоро обученных российских мобилизованных используют в так называемых "мясных штурмах", буквально забрасывая их телами украинские позиции на Донбассе. А пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер прогнозирует, что весна и лето в этом году будут очень тяжелыми для Украины, потому что именно тогда ожидаются самые ожесточенные сражения с российскими захватчиками. О чем говорят эти данные, прогнозы, а также сообщения, что в стране-агрессоре продолжают массово раздавать повестки? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



