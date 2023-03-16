logo

BTC/USD

24995.47

ETH/USD

1667.36

LTC/USD

79.59

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пригожин в восторге от рекламы "Вагнера" на Porhhub
commentss НОВОСТИ Все новости

Пригожин в восторге от рекламы "Вагнера" на Porhhub

По его словам Пригожина, в тексте рекламы заложены "правильные аргументы"

сегодня, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвалил своих маркетологов за эротическую рекламу на сайте Porhhub. Как сообщила пресс-служба Пригожина, он считает идею и посыл этой рекламной кампании удачными и такими, что вызывают интерес у россиян.

Пригожин в восторге от рекламы "Вагнера" на Porhhub

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Я не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК "Вагнер" на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: "Иди воевать в ЧВК "Вагнер", хватит др*чить". Кто не согласен с этим доводом?",- сказал Пригожин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, вчера стало известно, что российская частная военная компания "Вагнер" запустила рекламу на Porhhub. В прероле женский рот крутит языком круглый леденец, а затем женский голос говорит: "Мы — ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало — всё больше данных, что не только зэков-вагнеровцев, но и наскоро обученных российских мобилизованных используют в так называемых "мясных штурмах", буквально забрасывая их телами украинские позиции на Донбассе. А пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер прогнозирует, что весна и лето в этом году будут очень тяжелыми для Украины, потому что именно тогда ожидаются самые ожесточенные сражения с российскими захватчиками. О чем говорят эти данные, прогнозы, а также сообщения, что в стране-агрессоре продолжают массово раздавать повестки? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/concordgroup_official/593
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!