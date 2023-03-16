Почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне

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Кравцев Сергей
В последнее время в Украине стали чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги. При этом россияне подымают в небо авиацию, имитируя пуски ракет. Почему страна-агрессор решила поменять тактику и начала запугивать украинцев? Почему сигналов о тревоге стало больше? Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов.
Воздушная тревога. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что есть, как минимум, три причины участившихся воздушных тревог.
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По словам эксперта, первая причина – психологический фактор. Оккупанты считают, что чем чаще в Украине раздается сигнал о воздушной тревоге, тем чаще украинцев охватывают панические настроения, ведь люди проживают жизнь в страхе, не могут спокойно заниматься своими повседневными делами. Вторая причина – россияне пытаются такими ложными ударами по Украине понять, где находятся средства ПВО, чтобы потом нанести по ним удар. Третья причина – попытка военных показывать Кремлю хорошую статистику нанесенного Украине ущерба.
В свою очередь другой эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что активизация российской авиации может свидетельствовать о нескольких обстоятельствах.
Эксперт обратил внимание на тот факт, что в последнее время российские истребители взлетают с аэродрома вблизи Нижнего Новгорода, выполняя небоевые задачи.
Он также отметил, что после каждого взлета российского МиГ-31 практически во всех регионах Украины включают сигнал воздушной тревоги. По-другому нельзя, потому как эти самолеты являются потенциальными носителями ракет "Кинжал".
Свитан считает, что сегодня у россиян нет необходимого количества ракет для действительно массированной атаки, вот они и собирают их.
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