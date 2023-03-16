Почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне

В последнее время в Украине стали чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги. При этом россияне подымают в небо авиацию, имитируя пуски ракет. Почему страна-агрессор решила поменять тактику и начала запугивать украинцев? Почему сигналов о тревоге стало больше? Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов.

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

Есть три причины, почему сигнал о воздушной тревоге стал звучать чаще

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что есть, как минимум, три причины участившихся воздушных тревог.

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По словам эксперта, первая причина – психологический фактор. Оккупанты считают, что чем чаще в Украине раздается сигнал о воздушной тревоге, тем чаще украинцев охватывают панические настроения, ведь люди проживают жизнь в страхе, не могут спокойно заниматься своими повседневными делами. Вторая причина – россияне пытаются такими ложными ударами по Украине понять, где находятся средства ПВО, чтобы потом нанести по ним удар. Третья причина – попытка военных показывать Кремлю хорошую статистику нанесенного Украине ущерба.

"Вот эти взлеты МиГов и другой авиации используются для статистики российского командования, которое потом отчитывается перед российским диктатором Владимиром Путиным и перед Кремлем. Они же не говорят, что самолет взлетел, они говорят, что выпустили ракету", – отметил Мусиенко.

Россияне собирают ракеты для массированной атаки

В свою очередь другой эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что активизация российской авиации может свидетельствовать о нескольких обстоятельствах.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в последнее время российские истребители взлетают с аэродрома вблизи Нижнего Новгорода, выполняя небоевые задачи.

"Это контрольно-тренировочные полеты, возможно, идет обучение молодняка. То есть, стандартная работа любого авиационного полка", – пояснил Роман Свитан.

Он также отметил, что после каждого взлета российского МиГ-31 практически во всех регионах Украины включают сигнал воздушной тревоги. По-другому нельзя, потому как эти самолеты являются потенциальными носителями ракет "Кинжал".

Свитан считает, что сегодня у россиян нет необходимого количества ракет для действительно массированной атаки, вот они и собирают их.

"Им (Ред. – россиянам) нужно около 50 ракет. Но обстрелы другими ракетами могут осуществить раньше. Например, выпустить 6 "Кинжалов", не дожидаясь определенной даты. Хоть завтра", — рассказал Свитан.

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