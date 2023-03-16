logo

BTC/USD

24689.03

ETH/USD

1662.57

LTC/USD

79.29

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне

По оценкам аналитиков, оккупанты могут выпустить "Кинжалы", не дожидаясь нужного для массированной атаки количества ракет

сегодня, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время в Украине стали чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги. При этом россияне подымают в небо авиацию, имитируя пуски ракет. Почему страна-агрессор решила поменять тактику и начала запугивать украинцев? Почему сигналов о тревоге стало больше? Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов.

Почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

Есть три причины, почему сигнал о воздушной тревоге стал звучать чаще

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что есть, как минимум, три причины участившихся воздушных тревог.  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам эксперта, первая причина – психологический фактор. Оккупанты считают, что чем чаще в Украине раздается сигнал о воздушной тревоге, тем чаще украинцев охватывают панические настроения, ведь люди проживают жизнь в страхе, не могут спокойно заниматься своими повседневными делами. Вторая причина – россияне пытаются такими ложными ударами по Украине понять, где находятся средства ПВО, чтобы потом нанести по ним удар. Третья причина – попытка военных показывать Кремлю хорошую статистику нанесенного Украине ущерба.

"Вот эти взлеты МиГов и другой авиации используются для статистики российского командования, которое потом отчитывается перед российским диктатором Владимиром Путиным и перед Кремлем. Они же не говорят, что самолет взлетел, они говорят, что выпустили ракету", – отметил Мусиенко.

Россияне собирают ракеты для массированной атаки

В свою очередь другой эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что активизация российской авиации может свидетельствовать о нескольких обстоятельствах.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в последнее время российские истребители взлетают с аэродрома вблизи Нижнего Новгорода, выполняя небоевые задачи. 

"Это контрольно-тренировочные полеты, возможно, идет обучение молодняка. То есть, стандартная работа любого авиационного полка", – пояснил Роман Свитан.

Он также отметил, что после каждого взлета российского МиГ-31 практически во всех регионах Украины включают сигнал воздушной тревоги. По-другому нельзя, потому как эти самолеты являются потенциальными носителями ракет "Кинжал". 

Свитан считает, что сегодня у россиян нет необходимого количества ракет для действительно массированной атаки, вот они и собирают их. 

"Им (Ред. – россиянам) нужно около 50 ракет. Но обстрелы другими ракетами могут осуществить раньше. Например, выпустить 6 "Кинжалов", не дожидаясь определенной даты. Хоть завтра", — рассказал Свитан.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего ждать от встречи Путина с олигархами – почему она понадобилась именно сейчас.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!