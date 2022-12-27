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Пригожин сделал предупреждение российским олигархам

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предупреждает российских олигархов из-за их нежелания поддерживать войну в Украине.

сегодня, 11:20
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Автор:

Slava Kot

Руководитель частной организации военных наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью на российском пропагандистском телеканале RT высказался с критикой в сторону олигархов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пригожин сделал предупреждение российским олигархам

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Пригожин, который не так часто появляется в российских СМИ, в интервью российскому государственному телевидению RT, заявил, что россияне должны отказаться от роскоши, в которой живут для поддержки военных действий в Украине.

"Нужно прийти к пониманию, что стоит отказаться от того, что соблазнительно, в частности ресторанов. Чем быстрее отберут, тем лучше. Самим надо уже отобрать", — говорит российский бизнесмен.

Таким образом, Пригожин заявил, что состоятельные российские бизнесмены боятся потерять свой привычный темп жизни и финансово не хотят поддерживать действия Путина.

Сам Пригожин, как и большинство российских олигархов, находится под санкциями Запада и является доверенным лицом Путина. Недавно ФБР объявило в розыск "повара Путина" из-за его возможного вмешательства в избирательную систему США.

По мнению Американского института изучения войны (ISW), субботнее публичное появление и заявления Пригожина могут являться "попыткой завоевать уважение и влияние в российском обществе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЧВК "Вагнер" закупает оружие у Северной Кореи для ведения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о группе американских офицеров, которая начала действовать в Украине в противовес ЧВК "Вагнер". Эта команда опытных военных из США представилась группой "Моцарта". Они помогают учить украинских военных.




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Источник: https://rostovgazeta.ru/news/2022-12-24/prigozhin-predupredil-rostovskih-oligarhov-chto-oni-mogut-vse-poteryat-2624264
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