Пригожин рассказал, как Шойгу пытался устроить ему "публичную порку"

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что во время отхода его подразделений из Бахмута им пытались устроить минную засаду представители министерства обороны РФ, руководство которого он продолжает критиковать. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин

"На 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет, — заявил Пригожин в аудиокомментарии на одном из телеграмм-каналов. — Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых "Змей Горынычей". Все это было на управлении, при этом мы провели следственные действия опять же совместно с правоохранительными органами, для того чтобы все задокументировать".

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Кроме того, главарь "Вагнера", на которого накануне обрушилось с критикой окружение Рамзана Кадырова, заявил:

"Те, кто закладывал эти заряды, это были представители министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", хотя колоннами мы не ходим... Что это было? Мы предполагаем, что это была попытка публичной порки".

Напомним, что накануне депутат Госдумы Делимханов и глава парламента Чечни Даудов, которые входят в окружение Рамзана Кадырова, раскритиковали Пригожина. Ему вспомнили неумную критику министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова и, что называется, "набили ему стрелку", призвав встретиться лично, чтобы "объяснить" Пригожину. При этом в своих видео к нему кадыровцы подчеркнуто обращались к нему на "ты".

В ответ командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, воевавший в Чечне в составе подразделений ГРУ ВС РФ, поставил кадыровцев на место, напомнив им, что "друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне". Отметим, что в ходе Первой чеченской вагнеровец и кадыровцы воевали друг против друга — последние под знаменами республики Ичкерия.

Чем вызвано и к чему может привести это противостояние, рассказали эксперты.