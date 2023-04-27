Пригожин принял решение остановить артиллерийский огонь в Бахмуте: какая причина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что временно останавливает ведение артиллерийского огня вблизи Бахмута. Россиянин указывает, что это сделано для американской печати. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пригожин. Фото из открытых источников

Основные российские силы, безрезультатно пытающиеся захватить украинский город Бахмут, состоят из наемников из группы "Вагнера". Украинцы успешно более 10 месяцев защищают восточный город-крепость.

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Российские СМИ ссылаясь на аудиозапись лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина от 27 апреля сообщают, что наемники в районе Бахмута остановят ведение артиллерийского огня.

"Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно снять Бахмут и уехать домой. Пресса – это святое", – говорит основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пригожин указал, что журналистов из Соединенных штатов привезет командир 57 бригады ВСУ с позывным "Цербером".

Пока неизвестно, действительно ли вагнеровцы будут придерживаться слов своего руководителя. Однако следует отметить, что прошлые договоренности о прекращении огня российские силы постоянно нарушали, в частности, атаковали на Новый год, Рождество, Пасху и другие праздники.

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После огласки заявления о прекращении огня со стороны российских наемников, Пригожин сообщил, что его слова были шуткой.

"Ребята, это военный юмор. Юмор, и больше ничего... Это была шутка", — сообщают слова Пригожина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Пригожин ответил, стоят ли "Вагнер" за казнью украинского военного. Российский бизнесмен опроверг эту информацию, однако доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность Вагнера.

Также "Комментарии" писали, повлияла ли жестокая казнь военнопленного по желанию украинцев воевать.