Пригожин оценил мощь ВСУ для контрнаступления и спрогнозировал его сроки

Как передает издание "Комментарии", основатель и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что Украина якобы мобилизовала до 400 тысяч человек личного состава для будущего контрнаступления. По мнению "путинского повара", ВСУ перейдут в атаку примерно через неделю.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Такими сведениями руководитель наемников поделился во время встречи с "Кибер Фронт Z", российской группой так называемых "активистов".

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"Через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Сейчас они пока не начинают — ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные "прибамбасы" — ракеты, бронетехнику. У них собрано 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава", – заявил Пригожин.

Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что ВСУ нельзя недооценивать. Он также пожаловался, что россияне уже довольно продолжительное время испытают дефицит боеприпасов на фронте. А еще Пригожин предложил закрыть границы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Отдельно главарь "вагнеровцев" раскритиковал российские пропагандистские СМИ, которые, по его мнению, пытаются пусть пыль в глаза обычных россиян, рассказывая о победах российской армии на фронте, но на самом деле нужно не терять бдительность, потому что украинская армия сегодня очень сильна.

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