Пригожин оценил мощь ВСУ для контрнаступления и спрогнозировал его сроки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", основатель и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что Украина якобы мобилизовала до 400 тысяч человек личного состава для будущего контрнаступления. По мнению "путинского повара", ВСУ перейдут в атаку примерно через неделю.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
Такими сведениями руководитель наемников поделился во время встречи с "Кибер Фронт Z", российской группой так называемых "активистов".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что ВСУ нельзя недооценивать. Он также пожаловался, что россияне уже довольно продолжительное время испытают дефицит боеприпасов на фронте. А еще Пригожин предложил закрыть границы Брянской, Курской и Белгородской областей.
Отдельно главарь "вагнеровцев" раскритиковал российские пропагандистские СМИ, которые, по его мнению, пытаются пусть пыль в глаза обычных россиян, рассказывая о победах российской армии на фронте, но на самом деле нужно не терять бдительность, потому что украинская армия сегодня очень сильна.
Читайте также на портале "Комментарии" — атаки дронами и ракетами по украинской энергосистеме: как лучше подготовить новый отопительный сезон.
Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, какую задачу Путина Минобороны РФ провалило этой зимой.
Обсуждения
Новости