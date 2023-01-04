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Пригожин наконец-то признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут, - ISW

Силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить Бахмут

сегодня, 08:17
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Автор:

Кравцев Сергей

После целой череды отчаянных попыток захватить Бахмут Донецкой области главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать провалы российских боевиков в Бахмуте, тем самым подтвердив, что силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить город. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

Пригожин наконец-то признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут, - ISW

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Как отметили аналитики, в интервью российским пропагандистам 31 декабря "повар Путина" заявил, что наступательная операция очень изматывающая, потому что каждый дом там — "крепость".

"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "вагнеровцев" в Бахмуте как те, что фактически не достигли успеха", — говорится в отчете ISW.

Специалисты напомнили, как в октябре "повар Путина" уверял, что ЧВК "Вагнера" ​​продвигается на 100-200 метров в сутки.

В Институте изучения войны предполагают, что теперь Пригожин начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах Минобороны РФ или российскую промышленную базу и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут.

В отчете также говорится, что несмотря на огромные потери российские войска продолжали ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная, поскольку украинские войска продолжали наносить удары по материально-техническому обеспечению российских войск в Луганской области. Также российские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и Авдеевки и, возможно, усиливают свою группировку на западе Донецкой области.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-3-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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