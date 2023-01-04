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Шмыгаль рассказал, на какую господдержку могут рассчитывать ветераны войны с Россией

Программа поддержки ветеранов будет включать в себя сразу четыре ключевых потребности

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В 2023 году правительство намерено утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мероприятий по ее реализации. В первую очередь новая программа будет направлена на то, чтобы помочь ветеранам войны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.  

Шмыгаль рассказал, на какую господдержку могут рассчитывать ветераны войны с Россией

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава правительства отметил, в этой программе акцент будет сделан на 4 основных пунктах: экономическая независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

Денис Шмыгаль отметил, государство поможет ветеранам войны построить карьеру в армии или же поможет получить другое образование. Также будет отдельная программа по поддержке ветеранского бизнеса. Будет проработан механизм обеспечения ветеранов жильем, в частности, через компенсацию процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Ветераны российско-украинской войны могут рассчитывать на трехуровневую систему бесплатной психологической помощи.            

"Все это должно быть реализовано уже в этом году. Наши ветераны — это наша гордость. И государство будет создавать для них лучшие возможности", — заявил премьер-министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году реформы в Украине продолжатся.

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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/4247
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