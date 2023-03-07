В ЧВК "Вагнер" стали набирать пациентов психоневрологических диспансеров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.

Кухар Путіна Пригожин керує ПВК

Журналист издания под видом одного из добровольцев узнал у "вагнеровцев", что они не берут тех, кто "болеет тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающих от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С". Однако никаких анализов, кроме как мочи на наркотики и экспресс-теста крови, нет. Справки от психолога и нарколога не нужны.

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Тем временем ВСУ продолжает уничтожать "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. Как утверждают эксперты, "Вагнер" понес тяжелые потери под Бахмутом. В длительных ожесточенных боях были уничтожены самые эффективные и проверенные временем подразделения ЧВК "Вагнера". Таким образом российская армия лишилась наиболее мощных штурмовых групп. Эти сведения подтверждают и сами рашисты, заявляя, что оборону Бахмута, по их мнению, Украина использует для подготовки качественного резерва — выучки новых частей, формирования бронетанкового кулака. Их, предполагает противник, Украина введет в действие на запорожском или донецком участке фронта, когда наступательный натиск российских частей ослабнет из-за потерь под Бахмутом. При этом может повториться сценарий Харьковского наступления, когда украинские части прорвали ослабленный российский фронт.

Напомним, что ранее сам Пригожин публиковал фото с десятками трупов вагнеровцев, уничтоженных украинскими защитниками.

Тем временем, у Лукашенко случилась истерика и он стал обзывать Зеленского "гнидой", заявив что после атаки дронов на российский военный самолет в Мачулищах "вызов брошен".