Приговорили агента: планировал убить Резникова и Буданова

12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Приговор вынес Печерский районный суд Киева, который осудил организатора диверсионно-разведывательной группы российского ГРУ.

Російський агент планував вбити міністра оборони та голову ГУР

Кроме физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки киллер собирался убить известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение – от 100 до 150 тыс. дол. Украинские специалисты по борьбе с террором задержали злоумышленника на территории Волынской области в августе 2022 года. Задержанным оказался житель временно оккупированного Луганска, воевавший против сил АТО.

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После полномасштабного вторжения он был завербован для проведения подрывной деятельности. По заданию координатора из Москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными. Это убийство должно было стать "тестовым заданием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств Украины.

Напомним, что СБУ также ликвидировало сеть пророссийских блогеров-агитаторов, а Залужный объяснил, стоит ли удерживать Бахмут.

Кроме этого, Украина наладила производство снарядов для танков – Т-64, Т-72 и Т-80.

"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия. Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия Концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом", — говорят в Укроборонпроме.



