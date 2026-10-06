Придется ли уезжать из Киева: Арестович ошеломил прогнозом

Российские войска значительно усилили обстрелы столицы Украины. Фактически три месяца лета 2026 года были баллистическими ракетами, осенью к баллистике добавили реактивные дроны. Воздушные тревоги продолжались часами. Эксперты объясняют, что Путин хочет сделать Киев непригодным для жизни.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, действительно ли киевлянам придется уезжать из города.

"С 2022 года россияне хотят сделать так, чтобы Киев пришлось покидать. Вот сейчас просто фаза, когда ушибы усилились и диапазон целей усилился", — отметил Арестович.

Он отметил, что предупреждал весной, когда все радовались украинским ударам без ответа по российским НПЗ, по Wildberries, что это фаза войны, и она обязательно изменится. Предупреждал, что будет фаза, когда маятник шатнется в обратную сторону и будет казаться, что российское преимущество, вот оно нераздельно или очень сильно и бедный Киев не справится. Киеву, по его словам, может быть плохо, как было прошлой зимой, может быть даже гораздо хуже.

"Но покидать вам Киев или нет, сделать ли Киев полностью нежилым, я думаю, не удастся. Даже блокадный Ленинград не смогли сделать полностью нежилым. Киев тем более не удастся. А вот степень комфорта в этом самом Киеве вам персонально, для любого другого человека, это вы уже сами решаете", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила воздушные атаки на Киев — реактивные дроны бьют по АЗС, дата-центрам, складам, энергообъектам. С 1 октября противник начал атаковать Южный мост. Эксперты отмечают, что Кремль хочет перерезать логистику между левым и правым берегом столицы. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что под ударами врага окажутся не только мосты.



