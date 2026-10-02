Кремль перетнув червону лінію: Гордон розповів, що Путін робитиме з Києвом

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Кречмаровская Наталия
Росія значно посилила обстріли Києва — під атаками не тільки енергетичні об’єкти та теплогенерація. Були також удари по мостах. Загалом перелік цілей у ворога великий і навіть після влучань по цивільних об’єктах чи критичній інфраструктурі у РФ не припиняють заявляти лише про воєнні цілі.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон розповів, що насправді російський лідер Володимир Путін буде робити з Києвом.
За його словами, це проста помста за те, що Україна не підкорилася Росії.
Журналіст наголосив, що грати в лотерею з дронами та ракетами не варто — якщо оголошено тривогу, потрібно йти в укриття і перш за все ховати дітей.
Гордон підсумував, що і сам уже зробив відповідні запаси.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому у Верховній Раді розкритикували столичних посадовців.