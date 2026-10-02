Кремль перетнув червону лінію: Гордон розповів, що Путін робитиме з Києвом

Росія значно посилила обстріли Києва — під атаками не тільки енергетичні об’єкти та теплогенерація. Були також удари по мостах. Загалом перелік цілей у ворога великий і навіть після влучань по цивільних об’єктах чи критичній інфраструктурі у РФ не припиняють заявляти лише про воєнні цілі.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що насправді російський лідер Володимир Путін буде робити з Києвом.

“Я не хочу нікого лякати, не хочу нагнітати ситуацію. Я хочу говорити дуже спокійно та дуже тверезо. Отже, завдання Путіна – зробити Київ непридатним для життя. Він хоче, щоб у нас не було тепла, води, світла, електрики, щоб не було чим зливати в унітазі, щоб не було інтернету, щоб було холодно і щоб нам не було де грітися. Ось це він хоче”, — пояснив журналіст.

За його словами, це проста помста за те, що Україна не підкорилася Росії.

“І він мститься. Так, мститься. У цій ситуації я хочу ще раз звернутися до всіх киян. По-перше, він нас не візьме. По-друге, потрібно чітко реагувати на тривоги, ховати дітей в укриття. Насамперед думати про дітей”, — підкреслив Гордон.

Журналіст наголосив, що грати в лотерею з дронами та ракетами не варто — якщо оголошено тривогу, потрібно йти в укриття і перш за все ховати дітей.

“Потрібно запастися теплим одягом, інверторами, дизелем, у кого генератори, генераторами, дровами, палетами, їжею на 2-3 тижні”, — дав журналіст пораду киянам.

Гордон підсумував, що і сам уже зробив відповідні запаси.

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